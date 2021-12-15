В Москве на два месяца арестовали кинопродюсера, который ранил ножом собственного стоматолога

13 декабря обвиняемый с ножом пришел в клинику и, имея умысел на убийство, ранил своего стоматолога

Спустя двое суток после кровавой бойни в частной стоматологической клинике на Ясном проезде, в Бабушкинском суде Москвы предъявили обвинение 59-летнему кинопродюсеру Мураду Оганесяну. По версии следствия, 13 декабря обвиняемый с ножом пришел в клинику и, имея умысел на убийство, ранил своего стоматолога. Последний чудом сумел забаррикадироваться в кабинете после первого удара ножом. Именно это и спасло ему жизнь. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В тот же день Оганесяна задержали. Он сразу признал вину. В среду, 15 декабря в суде он подтвердил свои показания.

- Вину признаю, раскаиваюсь. Я не контролировал себя в тот момент, - заявил обвиняемый.

На аресте Оганесяна настаивала прокуратура. А вот адвокаты киношника просили для своего подзащитного более мягкую меру пресечения – домашний арест. В суд защитники Оганесяна принесли справку с диагнозом шизофрения.

Но ее судья приобщать не стала. В ближайшее время Оганесян пройдет стационарную психиатрическую экспертизу. При этом ближайшие два месяца он проведет за решеткой.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурада Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сроком до 13 февраля 2022 года включительно, - сообщили «КП» в пресс-службе Бабушкинского суда.

Оганесяну грозит до 15 лет лишения свободы. Одна из самых известных кинолент, продюсером которой он был – фильм «Сволочи». Напомним, лента оскандалилась на вручении кинопремии. Отдавать ее создателям отказался Владимир Меньшов.