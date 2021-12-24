Медицинские стройки столицы: Современные районные поликлиники, новые корпуса для больниц и скоропомощные центры

Такого масштабного строительства объектов здравоохранения в истории Москвы не было Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Болеть и лечиться никто не любит. Многие до последнего оттягивают визит к врачу, мол, в поликлинике или больнице даже стены давят. Но скоро приходить туда будет уже не столь тягостно. В медицинских учреждениях столицы создается так называемая исцеляющая среда. Теперь и стены сделают лечение комфортнее. Строители используют в проектах амбулаторий и стационаров специальные архитектурные решения, дизайн внутреннего пространства, выстраивают четкую логистику внутри лечебных корпусов и благодаря этому заново запускают сам процесс лечения. В таких зданиях психологически легче не только находиться, но и общаться с врачом, проводить нужные процедуры и быстрее выздоравливать.

- Такого масштабного строительства объектов здравоохранения в истории Москвы не было, - рассказал ранее в интервью «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Только по Департаменту строительства сегодня возводится около 600 тысяч квадратных метров медицинской недвижимости.

ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Одной из главных строек стала больница в Коммунарке на 180 тысяч квадратных метров. Во время пика коронавируса именно здесь находилась передовая борьбы с опасной инфекцией. До конца этого года в больнице появятся еще одно здание - родильный дом на 130 коек. Кроме этого, на днях введен в эксплуатацию амбулаторный корпус. Сюда за плановой и экстренной помощью к врачам смогут обращаться жители Новой Москвы, Бутова, Солнцева, Ново-Переделкина и других округов и районов столицы. Для пациентов готовится полный спектр услуг - диагностика, стационарное и амбулаторное лечение, высокотехнологичная помощь - практически по всем профилям медицинской помощи (подробнее об этом - в нашей фотогалерее).

Кстати, дополнительные корпуса скоро достроят и в других крупных стационарах города. К примеру, уже в этом году будет готово медицинское здание для больницы имени Ерамишанцева.

- Большинство подобных корпусов планируем открыть в 2022 году, - отметил Загрутдинов. - Среди них - современная высокотехнологичная онкоклиника в центре имени Логинова и корпуса инфекционной больницы (ИКБ) №1 с мельцеровскими боксами.

По его словам, стройка в ИКБ выполнена уже почти наполовину.

«В будущем здании завершается монтаж лифтового оборудования - из 57 лифтов смонтировано 56, - сообщил Рафик Загрутдинов. - Кроме этого, завершен монтаж четвертого надземного перехода между северным и центральным корпусами. Ввод в эксплуатацию комплекса планируется уже в следующем году».

Три отдельно стоящих корпуса нового комплекса больницы будут переменной этажности. Их соединят крытые переходы на уровне второго этажа и единое подземное пространство. Благодаря этому пациенты и врачи смогут перемещаться по больнице, не выходя на улицу. Здесь появятся лечебная, диагностическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая службы с возможностью стационарного лечения.

Одновременно в строящемся здании центра имени Логинова уже остеклили атриумы главной проходной и центрального вестибюля. Кроме того, на главном входе смонтировали потолок из металлокасет. Для хирургов подготовят 18 операционных, рассчитанных на высокотехнологичные робот-ассистированные операции, 16 из которых будут интегрированы со всеми системами больницы.

КОМФОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ

Специалисты Департамента строительства Москвы возводят сегодня порядка 20 районных поликлиник. Их будут запускать в следующем году и в начале 2023 года. Эти здания спроектированы по новым стандартам, где комфортные условия создаются и для пациентов, и для врачей. Только в 2022 году планируют завершить строительство 16 поликлиник на 8560 посещений в смену.

«По поручению мэра Москвы здания возводятся в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Основными особенностями станут удобное зонирование, места для комфортного ожидания, понятная система навигации, импортное медицинское оборудование, доступность для инвалидов».

По его словам, пять поликлиник построят на севере Москвы, три - на северо-востоке, по две - на юге, западе и востоке столицы. Еще по одному зданию возведут на северо-западе и юго-западе города. Например, в Дмитровском районе столицы появится новая поликлиника на 750 посещений в смену. Пациентов обеспечат самыми важными специалистами - от кардиолога до терапевта, доступной диагностикой, цифровыми сервисами.

«Монолит детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на Дмитровском шоссе готов более чем на 80 процентов, - уточнил Загрутдинов. - При этом завершены работы на уровне пятого этажа, ведутся монолитные работы вертикальных конструкций шестого этажа».

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СТАНЕТ ЕЩЁ ОПЕРАТИВНЕЕ

По всей столице сегодня строятся уникальные скоропомощные комплексы с вертолетными площадками. Каждый из них в среднем готов принять 300 тяжелых больных в сутки. Дополнительные медицинские корпуса появятся в пяти городских стационарах:

- в центре города - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больнице имени Боткина;

- на востоке - в больнице № 15 имени Филатова;

- на юге - в больнице имени Буянова;

- на западе - в больнице имени Жадкевича.

- на – севере – в больнице имени В.В. Вересаева

«Эти уникальные объекты находятся в активной фазе строительства, - говорит Загрутдинов. - Мы планируем в течение следующего года ввести их в эксплуатацию».

Например, в больнице №15 имени Филатова специалисты заняты устройством вертикальных конструкций и плиты перекрытия последнего этажа, кладкой наружных стен и внутренних перегородок. Кроме того, готовят монолит теплого бокса, рассчитанного на 4 машины скорой помощи.

А в больнице имени Буянова на Бакинской улице началось создание витражного остекления и фасадных конструкций.

В каждом из пяти скоропомощных центров пациенты в течение первых суток болезни получат полный набор необходимой помощи по принципу «диагностика – оперативное вмешательство – реанимация». Затем в зависимости от состояния выпишут домой или переведут в другие отделения больницы для дальнейшего лечения.

Приемное отделение будет работать по принципу «триаж» (от французского слова triage – сортировка, отбор). Поступающих пациентов станут распределять по трем категориям - больные в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести и в стабильно удовлетворительном состоянии.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства, - сказал Рафик Загрутдинов. - Больницы для размещения скоропомощных комплексов выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы».

ИТОГИ

В 2021 году в столице завершились 7 строек в сфере здравоохранения. Общая площадь зданий - более 70 тысячи квадратных метров. Сюда входят:

- детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией в районе Нагатинский затон (ул. Судостроительная, д. 46-50);

- учебно-лабораторные корпуса (пр-т Вернадского, вл. 90, корп. 12 и д. 96, корп. 3);

- детский взрослый инфекционный комплекс на 100 коек и амбулаторно-поликлинический корпус для больницы в Коммунарке;

- подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест - по одной в районе Даниловский и городе Московский в Новой Москве;

- терапевтический корпус в Международном медицинском кластере (ММК) в Сколково.

До конца года будут готовы еще два здания:

- родильный дом на 130 коек для больницы в Коммунарке;

- медицинский корпус для больницы имени Ерамишанцева.

ПЛАНЫ

В 2022 году в Москве построят 25 объектов здравоохранения. Их общая площадь - порядка 457 тысяч квадратных метров. Среди них:

- 16 поликлиник на 8560 посещений в смену;

- 7 больничных корпусов на 1271 коек;

- подстанции скорой медицинской помощи;

- инженерное сооружение;

- многофункциональный медицинский центр в ММК в Сколково.

Одновременно в ММК стартуют еще три стройки - реабилитационный комплекс широкого профиля, центр ядерной медицины и университетский госпиталь. Их общая площадь - 56,71 тысячи квадратных метров.