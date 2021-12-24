Лыжное настроение: Новые и забытые старые трассы для беговых лыж в Москве

Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе «Комсомолка» рассказала про уже запущенные трассы для беговых лыж в парках Москвы. Мы собрали еще локации для поклонников классики и конька на территории столицы.

Ранее корреспондент «КП» протестировал лыжню в «Сокольниках». Их там 16, для всех стилей, подходят для опытных и новичков. В этот раз опробовали зимний аттракцион в парке «Кузьминки-Люблино». Здесь две трассы по два километра каждая. Хотя в прошлые годы прокладывали и по пять трасс. По итогам городских смотров их признавали лучшими в Москве. Одна даже была предназначена для лазерного биатлона и можно было взять ружье в прокат. Сейчас этого развлечения нет. Если уж совсем вспоминать былое, так в этом парке еще и тренировки бесплатные проводили для чайников-лыжебежцев вроде меня. Но то было в доковидные годы. Сейчас, сами знаете, с массовыми удовольствиями трудно. Так что радуемся тому, что имеем.

У пункта проката лыж в парке "Сокольники". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Лыжи дают в двух пунктах проката. Первый у главного входа, второй на центральной площади рядом со сценой. За комплект лыжника нужно отдать 250 руб./час. Со второго часа аренды — скидки. А ещё тут есть тюбинги (катаются с горки у Шибаевского пруда), снегокаты для ребятни и велики на толстенных зимних колесах. За каждую единицу оборудования просят залог 2000 рублей или документ. Из минусов — нет раздевалки и камер хранения. Так что отправляйтесь в «Кузьминки» налегке или уже в экипировке.

От проката в центре стартует первая трасса для классики. Без перепадов высот, огибает центральную зону аттракционов. Снега много, лес красивый — мне, неофиту, понравилось. Трасса закольцована — вернетесь к месту старта. Однако в середине пути — ориентир кафе «Панорама» и река Чурилиха — можно свернуть ко второй трассе. Она тоже круговая, огибает яблоневый сад. После заезда можно сдать инвентарь и согреться чаем в кафе у центральной аллеи.

НА ЗАМЕТКУ

Где ещё кататься на беговых лыжах

Спортклуб «Ромашково». Лыжной трассе в Ромашковском лесу уже 70 лет. Долгие годы ее поддерживали спортсмены-энтузиасты, а теперь тут базируется спортивный клуб. Общая длина лыжни около 20 км. На всех дистанциях есть разметка и указатели трасс. Местное сообщество спортсменов очень активное. Может быть, вы так проникнитесь лыжами, что захотите примкнуть к клубу и помогать развивать его и участвовать в формировании трасс.

Здесь же работает профессиональная лыжная мастерская, где подготовят инвентарь не только к сезону, но и к гонкам, а также возьмутся за ремонт сломанных лыж и палок. На январь в клубе намечены несколько гонок, в которых могут участвовать все желающие. После заезда отправляйтесь перекусить в кафе «Сарай» — при нем же работает прокат инвентаря, есть раздевалка.

На электричке: с Белорусского вокзала до станции «Ромашково». Затем пешком по улице Советской до футбольного стадиона. Либо от метро «Молодежная» до Ромашково маршрутка №597. Если вы на машине, то учтите, съезды с МКАД к лыжному клубу сейчас закрыты. Можете оставить авто в поселке Ромашково у кафе «Сарай» за 100 рублей, либо у стадиона «Медик» (ул. Маршала Тимошенко, 1).

Покровское-Стрешнево. В этом году нарезан круг протяженностью 3-4 км — зависит от того, как проходить петли. Без особых перепадов высот. Трасса пролегает по наименее загруженным пешеходами дорожкам парка. Готовится снегоходом. Старт между Третьим и Четвертым Иваньковским прудом. Впечатление в этом году от маршрута у лыжников неоднозначное. Одни хвалят, другие ворчат на пешеходов, полицейских на лошадях и коммунальщиков, которые машинами портят лыжню. Проката нет. Перекусить и согреться можно в трапезной при храме.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Спортбаза «Альфа-Битца». Более 20 км лыжни в Битцевском лесу за МКАД. Дорога гудит довольно громко, а деревьев тут не очень много, поэтому послушать тишину не удастся. Весь маршрут от старта под едва заметную горку — новички быстро выдыхаются. Трассу хвалят за умеренную жесткость и отсутствие льда. Раскатаны конек и классика по всему маршруту.

Правда, у спортклуба сейчас нелегкие времена: техника старая, часто ломается. Рядом с клубом установлены баннеры с QR-кодами, по которым можно сделать быстрое пожертвование с банковской карты в помощь клубу. Работает пункт проката (400 — 800 руб./час в зависимости от крутости комплекта) с теплой раздевалкой и шкафчиками для вещей.

«Хованская дубрава». В парке рядом с поселением Сосенское в Новой Москве впервые проложили лыжню под классику. Маршрут короткий, около 1 км. Проката нет.

Суперпарк «Яуза». По всей территории единой зелёной зоны, которая тянется вдоль одноименной реки и реки Чермянка, есть лыжные трассы — всего 9 км:

- Маршрут вдоль ул. Северодвинская.

- Долина реки Яуза от ул. Широкая до ул. Енисейская.

- Сквер по Заповедной улице («Певческое поле»).

- Территория вдоль Юрловского проезда (рядом с рекой Чермянка).

- Сквер вдоль Тенистого проезда (вокруг стадиона «Свиблово»).

- Парк спорта «Яуза» (через Яузу от набережной Говорухина)

- Парк «Ростокинский Акведук» (старт и финиш со стороны ул. Малахитовая).

Проката инвентаря нет.

«Братеевская пойма». В этом году сделали пятикилометровую трассу, хотя раньше делали короче. Участки для конька и классики, без перепадов рельефа. Оснежали ее снеговыми пушками. Если вдруг все растает, то их снова подключат. Раздевалок и проката нет.

Горенский лесопарк в поселке Восточный. Считается одной из самых живописных в Москве (формально этот поселок за МКАД относится к столице). Есть спуски и подъемы. Трасса закатана бороной для конькового хода. Частично нарезана классика. Больше подходит для опытных лыжников. Прокат (от 200 руб./час) и раздевалки на стадионе (ул. Западная, 16 б).

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