Под Москвой на одном километре столкнулись сразу десять машин - из них три фуры, один автобус и шесть легковушек

О виновниках происшествий в полиции пока не говорят. Фото: предоставлено очевидцем

Последствия снегопада, который обрушился на столичный регион в субботу 25 декабря, дают о себе знать. Так, на 94 километре трассы М-4 «Дон», примерно в одно и то же время произошло сразу два ДТП. Участники первого - фура «Ман» и пассажирский автобус. Как сообщили kp.ru в областном управлении МВД, они умудрились столкнуться, двигаясь в попутном направлении. Причём довольно жёстко - один из семи пассажиров, находившихся в автобусе, пострадал (женщину отвезли в больницу). Водитель фуры от госпитализации отказался.

На том же самом участке - в районе Ступина - случилась ещё одна авария. Столкнулось восемь машин - две фуры и шесть легковушек.

Грузовики полностью перекрыли проезд. Фото: предоставлено очевидцем

- Так вышло, что грузовики полностью перекрыли проезд, - рассказал kp.ru очевидец второго ДТП. - Одну фуру - с мандаринами - полностью развернуло, а другая заткнула дорогу как клин рядом с разделительным отбойником. Мы видели, как сотрудники МЧС пытались пробиться к первой аварии - туда, где в автобусе пострадала женщина. Но тупо из-за фур не смогли проехать. Пришлось вызывать других.

О виновниках происшествий в полиции пока не говорят.

Аварии произошли на 94 км трассы М-4 «Дон» примерно в одно и то же время. Фото: предоставлено очевидцем

Напомним, утром столичные синоптики предупредили о сильном снегопаде и гололедице. В центральный регион они пожаловали вместе с североатлантическим циклоном «Квинтинус». В МЧС из-за непогоды опубликовали экстренное предупреждение и попросили водителей быть осторожными. Особенно там, где участки трассы не обработаны реагентами.

Также напомним, что не обошлось без накладок и в столичных аэропортах. В течение дня пришлось задержать или отменить более 70 рейсов. Хотя представители авиакомпаний заверили, что с непогодой это не связано. Просто самолёты в мороз приходится тщательно обрабатывать против обледенения - и на это требуется дополнительное время. Кроме этого, реагентами периодически поливают и взлётно-посадочные полосы.