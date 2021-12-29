Как будут работать торговые центры, катки и музеи с 1 января 2022 года

Вечернее катание на льду катка в Лужниках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После новогодней ночи некоторые магазины, бассейны и другие учреждения в Москве откроются не по привычному графику. Предлагаем заранее ознакомиться, когда откроется нужное вам заведение и площадка.

Красная площадь

Из-за коронавирусных ограничений Красная площадь будет закрыта вечером 31 декабря – ориентировочно с 18.00.

- В целях обеспечения соблюдения введенных коронавирусных ограничений, для обеспечения профилактических мер и исключения скопления людей доступ на Красную площадь 31 декабря будет ограничен, - рассказали kp.ru в ФСО России.

Попасть на Красную площадь можно будет 1 января около 12.00, тогда же и покататься на ГУМ-катке, зайти на новогоднюю ярмарку.

- Первый сеанс на катке 1 января запланирован на 12.00, а последний на 22.00, - рассказали kp.ru в пресс-службе ГУМ-катка.

Музеи и кинотеатры

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу откроются для посещения 2-5 и 7-9 января, будут работать с 10.00 до 21.00, а 6 января музеи работают тоже будут, но по сокращенному графику - с 10.00 до 18.00.

Музеи В.М. Васнецова и А.М. Васнецова открыты для посещения 2, 5, 6, 8, 9 января, будут работать с 10.00 до 17.00.

Исторический музей не будет работать 1 января, но москвичи и гости столицы смогут попасть на выставки уже с 2 января.

- В период рождественских каникул, с 2 января по 9 января, Исторический музей, Новый выставочный зал, Выставочный комплекс и Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10.00 до 21.00. Покровский собор будет работать с 11.00 до 18.00, а Палаты бояр Романовых – с 11.00 до 19.00. Музейный магазин на Никольской будет работать с 10.00 до 20.00, - рассказали в Государственном Историческом музее.

Музей «Гараж» в Парке Горького откроется со 2 января в обычном режиме – с 11.00 до 22.00 (кассы закрываются за 30 минут о окончания работы музея).

Посмотреть новогодние фильмы в ГУМ-кинотеатре можно будет со 2 января, первый сеанс будет в 10.25. Можно посетить основной зал или детский с мягкими пуфиками.

Кинотеатр «Художественный» будет работать по обычному графику – первый сеанс 1 января запланирован на 10.00.

Развлечения

Работать после новогодней ночи будут ярмарки и катки фестиваля «Путешествие в Рождество» – 1 и 2 января с 10.00 до 22.00. Новогодняя ярмарка на Красной площади 1 января откроется с 12.00 и будет работать до 22.00, а 2 января - с 10.00 до 22.00.

Любоваться видами Москвы-2022 можно со смотровой площадки Panorama360 уже 1 января – гостей будут принимать с 13.00 и до 23.00, а со 2 января будет работать в привычном режиме - с 10.00 до 23.00.

Ограничений на прогулку по парку «Зарядье» не будет, а попасть в павильоны на выставки можно будет 1 января с 12.00 до 21.00, с 2 по 9 января с 10.00 до 21.00.

Первый рейс по Москва-реке в новом году белоснежная яхта флотилии «Рэдиссон» совершит 1 января в 15.00. Посадка на борт будет от причала «Парк Горького».

Московская канатная дорога на Воробьевых горах традиционно будет работать в новогоднюю ночь до 5.00, потом будет перерыв и 1 января откроется вновь в 16.00.

- Канатная дорога 1 января будет работать с 16.00 до 23.00, 2 января – с 10.00 до 23.00. Для пассажиров, встречающих 2022 год в воздухе будет работать верхняя станция «Воробьевы горы», кафе комплекса и панорамная веранда на втором этаже станции. А первому посетителю 2022 года мы подарим безлимитное число поездок на год, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Кататься на каруселях в парке аттракционов «Остров Мечты» можно 1 января с 12.00, а уже со 2 января комплекс начнет работу с 10.00.

Сотрудник коммунальных служб убирает снег на Парящем мосту парка Зарядье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спорт

Спортивные залы не уходят на десятидневные каникулы, как москвичи. На тренировки зовут уже со 2 января.

- 1 января не будем работать, а со 2 января по расписанию выходного дня - с 8.00 до 23.00, - рассказали в сети фитнес-клубов X-Fit.

Покататься на ГУМ-катке можно будет с 1 января - первый сеанс начнется в 12.00, а уже 2 января можно приходить с 9.00.

А на катке в Парке Горького решили не менять график работы - 1 и 2 января, как и в другие дни, с 10.00 до 23.00 (с перерывами 12.00-13.00, 15.00-17.00, 20.00-21.00). Каток «Южный» на территории комплекса «Лужники» с 1 по 9 января будет работать с 13.00 до 22.30 (сеансы – в 13.00, 16.30, 20.00).

- Аквакомплекс начнет работать 1 января с 12.00, а со 2 по 9 января в обычном режиме, - рассказали в пресс-службе «Лужников».

Торговые центры

Торговые центры, как правило, откроются 2 января, но не с самого утра:

- «Европейский» - 1 января будет выходной, а со 2 января в обычном режиме - с 10.00 до 22.00,

- ГУМ - 1 января не работает, а во время новогодних каникул, со 2 по 9 января, будет работать с 10.00 до 22.00,

- «Авиапарк» - 1 января с 12.00 до 23.00, 2 января – с 10.00 до 23.00,

- Vegas Крокус Сити - начнет работать 1 января с 14.00, а со 2 января с 10.00 уже откроется и каток.

Рестораны

Почти все кафе и рестораны планируют открыться 1 января, так как понимают, что многие планируют встречи с друзьями.

- Готовы принять гостей и кормить их блюдами русской кухни с 1 января, - рассказали в ресторане «Матрешка».

- Мы откроемся вечером 2 января, забронировать столики можно с 18.00, - рассказали в ресторане Hedonist на Покровке.

- В праздничные дни будем отдыхать, откроемся с 3 января с 12.00, - рассказали в ресторане «Карлсон».

Ресторан Caspian на Новом Арбате откроется 1 января с 14.00, ресторан грузинской кухни Didi на Тверском бульваре – 1 января с 17.00, Sixty в башне «Федерация» - 1 января с 15.00.

Фудмолл «Депо Москва» откроется 1 января с 14.00 и будет работать до 2.00.

- Уже со 2 января будем работать в привычном режиме: с понедельника по четверг - 10.00-23.00, пятница и суббота – 10.00-2.00, воскресенье – 10.00-23.00, - рассказали в пресс-службе «Депо».

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