Пропал после разговора с водителем автобуса: почему никто не спас потерявшегося в Дубне 11-летнего мальчика

Максима стали искать около 12:00 27 декабря.

Подмосковная Дубна второй день обсуждает смерть 11-летнего Максима К. Утром 27 декабря ребенок отправился в школу «Возможность», но не доехал до учреждения. Известно, что у мальчика были отклонения в развитии: нелюдимый, практически ни с кем не разговаривает. Обучался в коррекционном классе. Парнишка пришел на остановку рядом с домом, откуда его должна была забрать школьная маршрутка. Но в тот день Максим перепутал и сел на городской автобус №12.

— Тревогу забила его учительница. Когда он не пришел на уроки, она позвонила родителям. Те сказали, что ребенок, как обычно, сам отправился в школу. Действительно странно, что родители не проводили особенного ребенка хотя бы до остановки. Но там семья, мягко говоря, сама по себе непростая. Пятеро детей: три девочки и два мальчика. В квартире живут с отцом и любовником матери. На них неоднократно соседи писали жалобы в опеку и ПДН. Семья была на учете. Но когда проверяющие приходили, их либо не пускали в квартиру, либо пускали со скандалом. В квартире в целом все нормально: еда есть, свои кровати и вещи у всех детей. Только вот сами родители, что называется «блаженные», — рассказали kp.ru волонтеры из Дубны, которые принимали участие в поисках.

Ребенок попал на кадры видеонаблюдения, но поискам это не помогло.

Максима стали искать около 12:00 27 декабря. С этого времени город прочесывали наряды полиции и добровольцы.

— Стали просматривать городские камеры и на них был виден путь Максима. Он вышел из автобуса, бродил по городу один. В примерный район его нахождения отправился кинологический расчет. На снегу обнаружили следы, собака дала понять, что это его. Но потом потеряла след, — рассказывают поисковики.

Пока Максим шел по городу, на него никто не обращал внимания: тогда Дубна еще не знала, что мальчику нужна помощь. А когда город был на ушах, Максим забрел на заснеженный пустырь, где и прохожих то нет. Его обнаружили в 19:00 28 декабря. Прошло полтора дня с того момента, как он вышел из дома. Но погиб подросток, вероятно, в первую же ночь на улице.

— В ходе поисков тело ребенка без видимых следов насильственной смерти было обнаружено вблизи реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта мальчик умер в результате обморожения, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Администрация города взяла на себя расходы на похороны Максима. Однако у дубненцев много вопросов к надзорным органам.

— Все же знали, что семья такая. И вопрос времени, когда бы произошла трагедия. Мама вообще долгое время не соглашалась отдавать ребенка в коррекционный класс, но при этом и сама не особо участвовала в его развитии, — поделились с Kp.ru соседи семьи.

— Если бы у мальчика была специальная наклейка на куртке, с номером и просьбой к прохожим быть внимательными, то возможно, горя бы не случилось. Перед тем, как мальчик вышел из автобуса, он говорил с водителем. Тот спрашивал, все ли нормально, почему у него нет проездного, знает ли он, где родители. Максим испугался и вышел на остановке и побрел, куда глаза глядят. А водитель не заподозрил неладное. Наклейка могла бы помочь, но у нас не принято их клеить и делать. В любом случае тут инициатива должна быть от родителей, — говорят волонтеры отряда «Лиза Алерт», которые участвовали в поисковой операции в Дубне.