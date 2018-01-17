2018-01-17T13:00:18+03:00
Происшествия

Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей

Полиция задержала воровку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сотрудники полиции задержали в Москве женщину, которая подозревается в ограблении квартиры. Преступление произошло в жилом доме в районе Хамовники.

В ведомстве рассказали, что 16 января в полицию обратилась местная жительница, безработная женщина 42 лет. По словам потерпевшей, ее домработница совершила кражу ювелирных изделий общей стоимость около 1,6 миллиона рублей.

Воровка была задержана и изобличена в совершении указанного преступления в тот же день, передает сайт «Дни.ру».

По факту преступления возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Напомним, в начале января в Москве произошел аналогичный случай. Домработница, убиравшая квартиру на протяжении шести лет, похитила у хозяев 13 миллионов рублей. Женщина сделала дубликат ключа от сейфа, похитила все сбережения и пропала.

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