Крушение Ан-148: Появилось видео столкновения самолета с землей

12 Февр. 2018 2018-02-12T12:23:55+03:00

Кадры столкновения Ан 148 с землей. Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

На видео крушения Ан-148 отчетливо виден взрыв при столкновении воздушного суда с землей [видео]

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Крушение самолета Ан-148 рядом с деревней Степановское попало на камеру видеобнаблюдения частного дома. На записи отчетливо виден взрыв при столкновении воздушного суда с землей. Судя по хронометру камеры, происшествие случилось в 14:27. Видеозапись подтверждает слвоа экспертов, говоривших ранее, что самолет взорвался уже на земле, поэтому о теракте речи не идет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/639162" frameborder="0"></iframe> Кадры столкновения Ан 148 с землей.Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

Напомним, 11 февраля самолет вылетел из Домодедово в Орск. На борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Пробыв в полете две минуты, самолет пропал с радаров, связь с ним утратили. Как выяснилось позже, судно разбилось в Раменском районе, выживших нет. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей компенсации.

Части самолета разметало на большую площадь, сообщили спасатели, поэтому работы на месте происшествия продлятся около недели. Уже нашли оба самописца, специалисты занялись расшифровокой их данных.

Ранее сайт kp.ru публиковал фотоснимки места трагедии с высоты.

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

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