2018-02-24T16:57:09+03:00
Общество

Гидрометцентр назвал дату потепления в Москве

С начала недели морозы усилятся, а с 1 марта начнут слабеть
Алексей КАРЕЛИН
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В феврале 2018 года в Москве аномальные холода.В феврале 2018 года в Москве аномальные холода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С началом весны морозы в Московском регионе начнут отступать. Но перед этим в столицу придут еще более сильные холода. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Неделя начнется с похолодания. В понедельник и вторник в Москве температура ночью опустится до минус 22-24 градусов. Днем метеорологи предсказывают минус 14-16 градусов, переменную облачность с небольшими осадками и гололедицей в отдельных районах.

С 1 марта морозы начнут слабеть. В первый день весны Гидрометцентр обещает температуру до минус 8 днем и минус 19 ночью. В пятницу ночью будет уже теплее, до минус 14 градусов, а днем до минус 12. Кроме того, ожидается снегопад.

Раньше сайт kp.ru объяснял, почему в Московской области с приближением весны морозы только усилились. В среднюю полосу пришел арктический циклон и ультраполярное вторжение – холодные ветра с Карского моря и Новой Земли. Такой аномалии не видели с 2007 года, говорят синоптики.

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