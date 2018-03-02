В воскресенье в Москве выпадет четверть месячной нормы снега

СЕГОДНЯ 12:51 2018-03-02T12:51:18+03:00

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В выходные в Московском регионе метеорологи обещают сильные снегопады. В субботу будет относительно спокойная погода, возможно небольшое выпадение снега. В воскресенье же выпадет от 5 до 12 сантиметров осадков, или четверть месячной нормы.

«Погода в субботу будет относительно спокойной, её будет удерживать антициклон. Дневная температура 3 марта в Москве -13…-15 °С, по области местами она опустится до -18 °С, температура днём — -7…-9 °С», - рассказал РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ранее в Росгидрометцентре прогнозировали наступление климатической весны 27 марта, передает сайт kp.ru. В центре погоды «Фобос» также заверили, что весь март в Московском регионе будет холодным, а приход весны следует ждать с 26 по 31 марта. При этом 7-8 марта синоптики обещают небольшое потепление, которое наступит благодаря циклону с Черного моря.