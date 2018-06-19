На Красной площади откроется парк футбола ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:06 2018-06-19T17:07:09+03:00

На Красной площади откроется парк футбола, в который привезут Кубок победителей Фото: Юрий КОЗЛОВ

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Парк футбола чемпионата мира откроется в Москве на Красной площади 21 июня. Во время турнира в нём будут проходить специальные тематические мастер-классы, автограф-сессии футболистов, а также футбольные матчи и розыгрыши призов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

В парке выставят Кубок победителей чемпионата мира по футболу. А в церемонии открытия, которая пройдёт 21 числа, примут участие Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, Гендиректор Оргкомитета Алексей Сорокин, Коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок. Почетными гостями мероприятия станут Послы ЧМ-2018 Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова и звезды российского футбола.

Уточняется, что для всех болельщиков вход в парк будет бесплатным.

Напомним, что на данный момент открыта фан-зона возле главного здания МГУ на Воробьёвых горах.