Кожуховскую линию столичного метрополитена запустят до конца 2018 года

СЕГОДНЯ 17:22 2018-07-04T17:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве успешно завершена проходка левого перегонного тоннеля от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского" Кожуховской линии столичного метрополитена. Об этом 4 июля сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Первый участок Кожуховской линии метро из четырех станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до конца этого года", – сказал столичный градоначальник.

Со слов Собянина, работы по прокладке тоннеля велись метростроевцами в сложных гидрогеологических условиях, однако были все завершены в ранее установленные сроки, сообщает сайт «Дни.ру».

Кожуховская линия московского метро протяженностью 17,5 километра возводится на юго-востоке столицы поэтапно. Первым планируется сдать в эксплуатацию участок от "Некрасовки" до "Косино", в составе которого располагаются четыре станции метро: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Он будет сдан до конца 2018 года. На втором этапе будет введен участок от станции "Косино" до станции "Нижегородская".