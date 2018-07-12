2018-07-12T16:43:25+03:00
Общество

Сергей Собянин зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы

Столичным градоначальником были сданы в Мокгоризбирком 39 689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Светлана ВОЛКОВА
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Действующий мэр Москвы Сергей Собянин зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих осенью 2018 года выборах столичного градоначальника. Соответствующее решение 12 июля принял Мосгоризбирком.

Таким образом, в положенный по закону срок он может начать избирательную компанию и агитацию за свою кандидатуру.

Сергей Собянин решил баллотироваться на пост столичного мэра как сомовыдвиженец. 2 июля им были сданы в избирком 39689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов — это максимально возможное число подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирательную комиссию.

Напомним, изначально в предстоящих выборах намерение участвовать приняли решение более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей. Кроме того, подавляющее большинство из них не прошил муниципальный фильтр и не были одобрены депутатами местных городских образований.

Конкуренцию Собянину могут составить лишь четыре претендента на главный московский пост: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от "Союза горожан", председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России.

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