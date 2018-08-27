В подмосковной аварии погиб один человек

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-27T14:35:45+03:00

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В Подмосковье в результате массовой аварии погиб один человек. Столкновение произошло накануне вечером в Сергиевом Посаде на автодороге «Подъезд к Сергиеву Посаду». Во время ДТП столкнулись сразу три транспортных средства.

Сообщается, что во время аварии от полученных травм скончался один из участников ДТП. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в областном Минтрансе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным ведомства, один из пострадавших — ребенок. Подробнее о состоянии раненых не сообщается. Также неизвестно потребовалась ли участникам аварии госпитализация, передает «Свободная пресса».

Еще одна авария со смертельным исходом произошла в минувшие выходные. В Ногинском районе Подмосковья водитель на пешеходном переходе сбил пожилого мужчину с трехлетней внучкой. Девочка от полученных травм скончалась на месте, а ее дедушку экстренно отвезли в больницу. Виновник аварии признал свою вину.