В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-29T13:12:40+03:00

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В Подмосковье произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сообщается, что инцидент произошел утром в среду, 29 августа. В 8:00 на 92 километре Горьковского шоссе в городском округе Ликино-Дулево произошло столкновение трех транспортных средств.

От полученных травм один человек скончался на месте. Еще один участник ДТП получил травмы. Подробности о его самочувствии не сообщаются, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Стражам порядка предстоит установить причину и обстоятельства аварии, пишет РИАМО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что массовая авария произошла на автодороге «Подъезд к Сергиеву Посаду». В результате столкновения трех машин погиб один человек, еще двое получили ранения.