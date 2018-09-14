2018-09-14T15:01:30+03:00
Происшествия

Московский ТЮЗ эвакуировали из-за замыкания проводки

Все посетители выбрались из горящего здания еще до того, как приехали пожарные
Дарья ТАРАСЕНКО
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Причиной задымления стало замыкание проводки.Причиной задымления стало замыкание проводки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение о возгорании Московского театра юного зрителя поступило в пожарные службы сегодня, 14 сентября, в районе 13 часов дня, передает МЧС России по Москве.

Сначала в театре был замечен неприятный едкий запах, затем сработала пожарная сигнализация и посетителей срочно эвакуировали. Из здания невредимыми вышли около 40 человек. Спустя некоторое время приехали пожарные и ликвидировали тление на площади 4 кв. метра.

По версии ведомства, причиной задымления стало замыкание проводки.

Известно, что пожар не сильно повредил здание. Пострадали лишь декорации.

Напомним, что недавно в столице горело здание Центробанка. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Специалисты считают, что причиной пожара стало также короткое замыкание технического устройства. Никто из посетителей не пострадал.

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