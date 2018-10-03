2018-10-03T15:23:41+03:00
Общество

Старый московский почтамт признали объектом культурного наследия

Памятник соединяет в себе дореволюционный дух и стиль конструктивизма
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Изменить размер текста:

Cтарый почтамт в Москве на Мясницкой улице признан объектом культурного наследия. Помимо самого него памятниками теперь являются и другие четыре исторических здания: главный и конюшенный корпуса, кладовая и газетный почтамт. Вместе они составляют единый ансамбль.

- Исторический ансамбль Почтамта на Мясницкой - уникальный комплекс зданий, соединивший в себе детали и дореволюционного, и советского прошлого. Например, главный корпус сохранил объемно-пространственную структуру XIX века, а здание газетного почтамта является прекрасным образцом архитектуры конструктивизма,- прокомментировал глава Мосгорнаследия, Алексей Емельянов.

К слову, в конце XVIII века ансамбль являлся частью московской усадьбы уральских купцов Демидовых. С 1828 года усадьба перешла в руки Императорского почтамта. А конструктивистское здание газетного почтамта появилось гораздо позже, в 1931 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ближайшие два года в Москве реставрируют ряд зданий, которые ранее были признаны памятниками культуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из главного здания МГУ эвакуировали около тысячи человек
Два человека погибли при столкновении трех грузовиков в Подмосковье
В московском метро на 70% сократится количество рекламы
В центре Москвы отметят азербайджанский праздник граната
Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником
Врачи Морозовской больницы принимают пациентов в столичных поликлиниках
Синоптики прогнозирует выпадение 20% месячной нормы осадков
В стройкомплекс столицы поступило 30 обращений о включении домов в программу реновации
В Москве осталось около 9 процентов неприватизированных квартир
В Подольске во время занятий загорелась школа
Работу поездов МЦК продлили в день матча ЦСКА - «Реал»
В Москве началась реставрация дома артистов Императорских Большого и Малого театров
Московские хирурги провели первую в России операцию Бегера на роботе Да Винчи
Участникам реновации одобрили более 80 заявок на докупку жилплощади
Москвичи могут записать детей в группу продленного дня через интернет
В Подмосковье автомобиль столкнулся с маршруткой
Пятилетняя девочка умерла в Москве от простуды
Новые полосы для общественного транспорта появятся на востоке Москвы
В Москве во время матча футбольной Лиги Чемпионов ЦСКА - Реал во вторник перекроют дороги
В Подмосковье после аварии госпитализировали женщину
В Москве может появиться памятник Азнавуру
В транспортном узле «Калужская» откроют переход на Большую кольцевую линию метро
В Подмосковье ограбили коттедж бизнесмена-киношника - вынесли из дома больше 500 тысяч рублей
Во всех жилых домах Москвы включили отопление
Машина "скорой помощи" сбила пешехода в Москве