Старый московский почтамт признали объектом культурного наследия

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-03T15:23:41+03:00

Памятник соединяет в себе дореволюционный дух и стиль конструктивизма

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Cтарый почтамт в Москве на Мясницкой улице признан объектом культурного наследия. Помимо самого него памятниками теперь являются и другие четыре исторических здания: главный и конюшенный корпуса, кладовая и газетный почтамт. Вместе они составляют единый ансамбль.

- Исторический ансамбль Почтамта на Мясницкой - уникальный комплекс зданий, соединивший в себе детали и дореволюционного, и советского прошлого. Например, главный корпус сохранил объемно-пространственную структуру XIX века, а здание газетного почтамта является прекрасным образцом архитектуры конструктивизма,- прокомментировал глава Мосгорнаследия, Алексей Емельянов.

К слову, в конце XVIII века ансамбль являлся частью московской усадьбы уральских купцов Демидовых. С 1828 года усадьба перешла в руки Императорского почтамта. А конструктивистское здание газетного почтамта появилось гораздо позже, в 1931 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ближайшие два года в Москве реставрируют ряд зданий, которые ранее были признаны памятниками культуры.