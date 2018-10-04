В храме Христа Спасителя мощам святого Спиридона поклонились 200 тысяч москвичей

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-04T15:47:33+03:00

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С 21 сентября в храме Христа Спасителя спасителя в Москве около 200 тыс. человек поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

Как отметил Волков, представленная в московском храме святыня является очень важной духовной реликвией. Именно по этой причине огромное количество человек захотели ее увидеть.

"Начиная с момента нахождения святыни в храме Христа Спасителя, ей поклонились 200 тыс. человек. Это дает понимание о том, насколько святой Спиридон Тримифунтский почитаем русскими людьми, - отметил священник.

Напомним также, что с 1 октября очередь к реликвии увеличилась до трех часов. Многие свидетели отмечают, что несмотря на длину очереди, количество желающих увидеть десницу святого с каждым разом увеличивается. Некоторые прихожане даже приносят с собой раскладные стульчики и часами стоят в ожидании.

К слову, люди верят, что для исполнения желаний или исцеления лучше ближе приложиться к святыне. Так молитва точно будет услышана. По приданиям святой Спиридон помогает в финансовых делах, поэтому у него часто просят улучшения материального положения.

Мощи святого Спиридона Тримифунтского, точнее его правую руку привезли в Россию с греческого острова Корфу. Они путешествуют по России с 24 августа и уже побывали в 12 регионах страны. Москва станет последней точкой их пребывания до отправки обратно в Грецию.

Увидеть святыню в храме Христа Спасителя можно до 14 октября с 8:00 до 20:00. Маршрут к храму пролегает по Крымской набережной, Якиманской набережной и Патриаршему мосту. Проход от станции метро "Кропоткинская" в эти дни закрыт.