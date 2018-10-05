2018-10-05T20:24:27+03:00
Общество

В Москве пройдет крупнейшая в России конференция по аутизму

В конференции «Аутизм. Выбор маршрута» примут участие Эрик Рубенштейн, Адам Окельфорд и другие ученые и эксперты мирового уровня
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«Аутизм. Выбор маршрута» пройдет в Московской школе управления «Сколково» с 8 по 10 октября«Аутизм. Выбор маршрута» пройдет в Московской школе управления «Сколково» с 8 по 10 октября
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III Международная научно-практическая конференция «Аутизм. Выбор маршрута» пройдет в Московской школе управления «Сколково» с 8 по 10 октября. Обсуждать способы пересмотра отношения к аутизму и новейшие научные практики, работающие с расстройствами аутистического спектра (РАС), будут ведущие ученые мира - а также представители профильных министерств, общественные деятели и родители детей с аутизмом. «Без объединения этих четырех сил невозможно создать систему помощи людям с РАС», - говорит Авдотья Смирнова, президент фонда "Выход", организовавшего конференцию.

В числе гостей - Эрик Рубенштейн из Университета Висконсин-Мэдисон, Адам Окельфорд - композитор, профессор, более сорока лет обучающий детей с особенностями развития, а также Рубен Варданян, Евгений Ройзман, Нюта Федермессер, Анна Битова, Вера Шенгелия. «Про аутизм существует множество мифов: что все аутичные дети гениальны, что при аутизме люди не хотят говорить и так далее. Эти мифы будут устойчивы до тех пор, пока в обществе не появится запрос на научный подход при работе с аутизмом», - уверен Василий Уткин, который также собирается принять участие в работе конференции. В её программе, помимо выступлений ученых , запланированы родительский клуб и публичные дискуссии.

По оценкам исследователей, в настоящее время, по самым скромным подсчетам, каждый сотый ребенок в мире рождается с аутизмом, причем количество таких детей увеличивается.

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