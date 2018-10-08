На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-08T14:54:40+03:00

С начала этого года переселение стартует уже в девятом по счету московском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В эти выходные на юго-западе Москвы в районе Академический началось переселение жильцов трех пятиэтажек по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

- С начала этого года переселение стартует уже в девятом по счету московском районе, - сказал Сергей Левкин. - В два «стартовых» дома на улице Дмитрия Ульянова, д. 27 и д. 27 корп. 1 в квартиры с улучшенной отделкой переезжают жильцы из трех пятиэтажек на улице Кедрова, д. 16, корпуса 2, 3 и 4, в каждой из которых по 80 квартир.

Новые и отселяемые дома находятся в соседних кварталах. «Благодаря этому людям не надо менять сложившиеся с годами уклад и привычки. Сохранится привязка к привычным школам, детсадам, детским и взрослым поликлиникам, центрам культуры, спорта, МФЦ и библиотекам. Кроме того, после переезда станция метро «Академическая» Калужско-Рижской линии станет для новоселов ближе», – подчеркнул Сергей Лёвкин.

По его словам, новые дома построены весной этого года и полностью соответствуют утверждённым стандартам отделки и благоустройства по программе реновации. Новостройки 19-этажные, многосекционные, со встроенными нежилыми помещениями и техническим подпольем.

Всего в реновации в Юго-Западном округе участвуют жители 520 домов. Для них подобраны 34 «стартовые» площадки. В Академическом районе в список сноса попали 19 домов, для которых выделены 4 «стартовые» площадки.

По состоянию на начало октября в Москве получено согласие на переселение жителей более 1100 квартир (85%). В новые дома переехали уже более 550 семей.

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