Реновация жилья в Москве: Пятиэтажки теперь расселяют и в Южном округе

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-07T13:24:15+03:00

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин написал на доске в информцентре реновации пожелание будущим новосёлам. А потом ответил на вопросы жителей, собравшихся во дворе. Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Накануне Дня города (он отмечается в эти выходные – 8 и ‪9 сентября‬. – прим. авт.) реновация стартовала на юге Москвы. Сегодня, 7 сентября, журналистам показали готовую под заселение новостройку в районе Нагатинский Затон – на Судостроительной улице, дом 17. Это 14-этажный дом с «морскими» фасадами в сине-бело-голубых тонах. Его возвели в этом году уже с учётом новых требований застройки кварталов - это один из первых образцов так называемого урбан-блока. Его собирают, словно пазл, из нескольких домов в 10 - 14 этажей с уютным двориком, эко-парковкой и внутренним коммьюнити, то есть сообществом жителей. Такими небольшими домами-"ячейками" станут застраивать новые кварталы реновации. Эти "ячейки" могут быть квадратные, круглые или треугольные. Главное в урбан-блоке то, что в нем всегда есть частное и общественное пространство.

Новостройка на Судостроительной улице состоит из трёх строений, поставленных в виде квадрата. В одном из строений - два подъезда, в двух других - по одному подъезду в каждом. Но адрес у всех зданий один, без деления на корпуса.

А рядом на этой же Судостроительной улице, д. 15 доживает последние месяцы старая панельная пятиэтажка типовой серии I-515. В доме 1963 года «выпуска» нет лифтов, маленькие кухни с газовыми плитами, не во всех квартирах изолированные комнаты. В доме - 119 квартир. В старой двушке общая площадь – 40 – 45 квадратных метров. Для сравнения: та же двушка в новостройках – в среднем от 52 «квадратов» и больше.

- Такой приятный подарок нам сделали к Дню города! - радуется Виктория Виноградова, жительница сносимой пятиэтажки. - Мы с сыном и бабушкой уже больше десяти лет ждём переезда. Рядом с нами уже сносили и расселяли пятиэтажки, но наш дом тогда не попал в программу. И вот мы наконец дождались! У нас маленькая квартира, тесная кухня, а теперь и метраж будет больше, и отделка готова, все новое и красивое.

С нетерпением ждёт переезда и 82-летняя жительница пятиэтажки Анна Васильевна Чернышова. Пенсионерка прожила в пятиэтажке 36 лет и ничуть не жалеет о том, что придётся покидать родные стены.

Свой новый дом пришла посмотреть жительница сносимой хрущёвки 82-летняя Анна Чернышова.Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В моей двушке недавно в очередной раз трубы засорились, коммуникации уже старые, постоянно ремонтируем, - говорит Анна Васильевна. - На кухне тесно, санузел совмещённый, и площадь квартиры всего 42 метра. Хочется поскорее в новый дом переехать.

Теперь жители хрущевки на Судостроительной, 15 будут обживать соседний новый дом со всеми удобствами – лифтами, мусоропроводом, квартирами увеличенной площади с отделкой «под ключ».

Напомним, все жильцы первых двух сносимых по реновации пятиэтажек на улице Константина Федина на востоке столицы уже переехали в новые квартиры в 18-этажном доме на 5-й Парковой улице. Ключи им начали выдавать в конце февраля - начале марта этого года («Комсомолка» подробно писала об этом). Затем мы сообщили о том, как сейчас обживаются на новом месте первые переселенцы программы реновации.

А в августе этого года первую хрущевку на улице Константина Федина, д. 5 полностью разобрали по технологии «умный» снос. Тогда мэр Сергей Собянин лично проконтролировал работы и на месте встретился с жильцами сносимого дома, получившими квартиры в новостройке по соседству.

В апреле стартовало расселение шести пятиэтажек в четыре многоэтажки на проспекте Вернадского в Западном округе столицы.

В июне начали переезжать участники реновации в Северо-Восточном округе - из двух хрущевок на Осташковской улице в две соседние 17-этажки на улице Летчика Бабушкина.

В июле новоселами программы реновации стали жители Южного Бутова на юго-западе столицы. Впервые здесь стали расселять трехэтажные дома - на Краснолиманской улице, д. 21, 23 и 25. Для его жильцов выделили новый 10-13-этажный дом на Изюмской улице, д. 55. стр. 1.

ЖИТЕЛИ ОСТАЮТСЯ В ПРИВЫЧНОМ РАЙОНЕ

Во всех пяти округах Москвы, где стартовала реновация, переселенцы остаются в своем районе. А жителям пятиэтажки на Судостроительной улице, с которых сегодня началась новая программа сноса ветхого жилья в Южном округе, и вовсе не пришлось далеко ехать. Современный дом находится в двух шагах, чуть ли не во дворе старой хрущевки.

Все, чем привыкли пользоваться жители в своем районе, остается и после новоселья. Ближайшая станция метро - «Коломенская». Рядом – музей-заповедник «Коломенское», Москва-река с набережной, школы и гимназии, детсады, скверы и магазины. Сегодня и завтра переселенцам будут выдавать смотровые ордера с ключами.

- Жители ещё одного дома начинают переезжать из старых в новые квартиры по программе реновации, - сообщил сегодня, 7 сентября, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Квартиры, дворы и соседние с ним места отдыха полностью отремонтированы по требованиям программы реновации (см. подробности ниже). Всего в Южном округе сейчас под снос намечено 378 домов. До конца года по всему городу в уже построенные дома стартует переселение из более чем 40 участвующих в реновации домов, в которых проживает около 10 тысяч человек. Для них готовы 34 новостройки.

По его словам, сейчас горожане переселяются в 13 «стартовых» домов в пяти округах. Новые квартиры получают жители 17 старых домов. Согласие на переселение дали жители 967 квартир (86%). В новостройки переехали жители более 460 квартир или более 1 тысячи человек.

- Сейчас утверждены 256 площадок для строительства «стартовых» домов на 3,8 миллиона квадратных метров, - сказал Сергей Левкин. - При этом 140 жилых домов на 1,6 миллионов квадратных метров уже проектируются и еще около 100 домов начнём строить по программе реновации до конца этого года.

Всего в список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

Корреспонденты "КП" сегодня осмотрели несколько квартир в новостройке на Судостроительной улице. Как во всех домах программы реновации, внутри вся необходимая для заселения отделка готова. Принес вещи, поставил мебель – и живи! (см. «Конкретно»). Из квартир на верхних этажах открываются красивые виды на башни Коломенского Кремля и соседние парки.

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ВЫДАДУТ ПАМЯТКИ НОВОСЕЛА

‪В эту пятницу, 7 сентября, вечером жителям на Судостроительной улице, дом 15 начнут вручать лично и под роспись смотровые ордера на квартиры. Официально бумажка называется «Уведомление на осмотр». На бланке указан адрес новостройки, конкретный номер квартиры и этаж, на котором она находится.‬

При желании ордер можно получить и в Центре информирования по переселению. Он находится в этом же новом доме на Судостроительной улице, д. 17 на первом этаже. А завтра, ‪в субботу, 8 сентября‬, то есть аккурат в День города, жильцам первых в Южном округе Москвы расселяемых домов, станут выдавать ключи и показывать положенные им новые квартиры.

В информцентре реновации ждут жильцов пятиэтажки. Для малышей есть детский уголок с игрушками и книгами.Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Центре ‪с 9.00 до 21.00‬ без перерыва ежедневно будут принимать переселенцев из первого сносимого дома в ЮАО. В Центре есть пандусы для инвалидов, бесплатный детский уголок с книжками и игрушками, туалет, кулер с водой, информационные стенды. На вопросы жителей отвечают специалисты районной управы, департамента имущества, департамента строительства, управления социальной защиты и Фонда реновации Москвы.

Кроме того, теперь всем участникам реновации будут выдавать специальную памятку новосела (на фото). С помощью этой инструкции каждый переселенец узнает правила приемки квартиры. Памятку выдадут сотрудники Департамента имущества Москвы вместе с необходимыми документами во время оформления проекта договора мены квартиры. В ней написано, как действовать в зависимости от того, понравилось или нет новое жилье. В нескольких пунктах объясняется, какие документы понадобятся, сколько времени продлится оформление, кто и в какие сроки должен исправить недоделки в квартире, если они там есть. При этом жителям не стоит беспокоиться, если они не сразу заметят какие-то дефекты в новой квартире. Повторно обратиться в управляющую компанию с жалобами на недоделки можно в течение двух лет после ввода жилого дома в эксплуатацию.

Переселенцам программы реновации выдают памятки новосела.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ответы на важные вопросы о переселении читайте также здесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТРЫ МОЖНО ВЗЯТЬ ЗА ДОПЛАТУ

Участники реновации переживают: а вдруг придется платить за новую квартиру при сносе старой пятиэтажки?

- Нет, положенная по закону квартира в новостройке взамен сносимого жилья выдается всем участникам программы реновации бесплатно и при их желании в собственность, - отвечают в мэрии Москвы.

При этом новые бесплатные квартиры по площади примерно на 20 процентов больше. Количество комнат – не менее чем в старой квартире в пятиэтажке. Жилая площадь – не менее жилой площади в старой квартире. Общая площадь – больше, чем в старой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования (кухни, прихожей, коридора, ванной, туалета). Доплачивать за такое увеличение площади не потребуется.

Но для участников реновации, желающих расширить квартиру сверх положенных бесплатных метров, действуют утвержденные Сергеем Собяниным правила. Доплату нужно будет внести только за «лишние» метры. Их высчитывают по специальной формуле. При этом цена будет рыночной. Ее утвердят для конкретного дома по расчетам независимых оценщиков.

К примеру, для одного из первых домов переселенцев в Северо-Восточном округе столицы на улице Летчика Бабушкина, д. 39 «квадрат» сейчас стоит от 131,1 тысячи рублей до 146,6 тысяч рублей. Пока для домов на Изюмской цена не рассчитана, ее назовут позже. Все выставленные в свободную продажу квартиры в домах реновации можно посмотреть на портале Стройкомплекса Москвы и на сайте Московского фонда реновации жилой застройки. В списках публикуется информация о жилье разных планировок со схемами - и однушки, и двушки и трешки.

Есть и нюанс - если положенная бесплатная квартира окажется по жилой площади чуть меньше, чем старая, тогда при желании переселенцы могут получить вместе с квартирой ещё и доплату за недостающие метры.

После осмотра и окончательного выбора квартиры жителям положено до 90 дней на все процедуры - оформление необходимых документов, упаковку вещей и переезд. Если новоселы найдут в квартире строительные недоделки, тогда этот мелкий ремонт им сделают бесплатно и в короткие сроки.

ТТХ НОВОСТРОЙКИ

Дом на Судостроительной улице, 17

Серия здания - индивидуальный проект.

Дом монолитный, высокого класса энергоэффективности, с навесным вентилируемым фасадом.

Площадь - 30 922 кв. м

Высота – 14 этажей, с нежилым первым этажом, техподпольем и техническим этажом.

В здании - 4 подъезда, 321 квартира - 126 однушек, 122 двушки и 73 трешки. На площадке 4 квартиры - в зависимости от секции дома там могут размещаться, например, две двушки (линейки) и две трешки - линейка и распашонка.

Высота потолков в квартирах - 2,7 м.

В каждом подъезде - грузовой и пассажирский лифты, низкий вход в холл с улицы, система видеонаблюдения и пожаротушения.

Первые этажи - нежилые, под магазины, службы быта, отделения банков и другие полезные для жителей сервисы.

Двор благоустроен, есть просторная детская площадка с горками, качелями и лазалками, спортплощадка с уличными тренажерами, лавочки, фонари. Вокруг дома высажены газоны и деревья.

Около подъездов - велопарковки и пандусы для инвалидов и мам с колясками.

Рядом находятся наземные бесплатные парковки для жителей - всего 66 мест, из них во дворе - 16 мест, из них два - для инвалидов. Плюс есть дополнительные места около дома вдоль улицы и в соседних дворах.

ЧТО В КВАРТИРАХ

В новостройке на Судостроительной улице техническая «начинка» и отделка квартир в целом сделана по стандарту реновации, но в планировке и частично в отделке есть некоторые отличия:

В прихожей

Металлическая входная дверь с глазком, дверным звонком и сейфовым замком, электрощиток, домофон, датчики пожарной сигнализации. На полу - керамогранит и ламинат. В общем холле перед квартирами на площадке - щиток со слаботочными линиями (телефон, интернет). В квартирах нет кладовок и гардеробных. При этом площадь прихожей - от 7,4 до 9,5 "квадратов" в зависимости от квартиры.

В санузлах

Ванная с защитным экраном внизу, полотенцесушитель, раковина с краном и душевая лейка, розетки, место для стиральной машины со всем необходимым для подключения. В каждой квартире в сантехническом люке в туалете - мини-пожарный рукав.

Стены - керамическая плитка от пола до потолка. Потолок навесной. В техническом люке - коммуникации, водосчетчики с автоматической передачей данных в центр госуслуг. Дом полностью подключен ко всем инженерным системам - вода, свет, отопление. Санузлы раздельные.

В комнатах

На стенах - светлые обои под покраску, на полу - износостойкий ламинат на звукоизоляционной подложке, на потолке - светильник на 5 лампочек в зависимости от метража комнаты. В каждой комнате - минимум 5 розеток для бытовых приборов. Везде проводка спрятана под плинтусы.

На окнах - шумозащитные двухкамерные стеклопакеты с разными режимами открывания и москитной сеткой. Около окна на стене - клапан вентиляции с возможностью самостоятельного регулирования притока воздуха.

На батареях отопления - датчики регулировки температуры и передачи данных расхода тепла в единый диспетчерский центр управляющей компании.

Межкомнатные двери - из бруса с покрытием из ламината, с ручками и замками. На кухне во всех квартирах - двери со стеклянными вставками.

В трешках - выход на лоджию из кухни и одной из комнат.

На кухне

На полу - керамогранит. В рабочей зоне на стене - «фартук» из керамической плитки. Есть мойка с подстольем, электроплита на четыре конфорки. По всем стенам в общем более 10 розеток для бытовой техники. Площадь кухни - от 9,8 до 13 "квадратов" в зависимости от квартиры.

Балконы и лоджии с остеклением.