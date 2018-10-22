Демонтаж летних кафе в Московской области начался раньше срока

22 Окт. 19:22 2018-10-22T19:22:14+03:00

Несмотря на то, что летние веранды могут работать до 1 ноября них веранд до 1 ноября, владельцы решили убрать их уже сейчас

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В Московской области начался демонтаж летних веранд в кафе. Несмотря на то, что срок их работы до 1 ноября, владельцы решили убрать столики раньше.

Сами предприниматели признаются, что пока на улице было тепло, то летние веранды пользовались спросом. В минувшие выходные стало заметно прохладнее и летние террасы не так актуальны.

- Это вполне логичный срок с учетом особенностей климата в регионе: с похолоданием уходит и спрос на сезонные кафе, поэтому содержать подобные заведения просто невыгодно, - комментирует ситуацию министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Всего в этом сезоне в Московской области работало 558 летних кафе, 112 из которых стояли отдельно, а 446 были размещены при предприятиях общественного питания, сообщает газета «Известия».

Кстати, после 25 октября синоптики прогнозируют первый снег в столице и области.