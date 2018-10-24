Водитель московского автобуса открыл стрельбу после конфликта с пассажиром

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-24T15:28:36+03:00

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Водитель столичного автобуса, который следует по маршруту Т13 открыл стрельбу после конфликта с одним из пассажиров. Известно, что мужчина несколько раз выстрелил в воздух.

ЧП произошло в понедельник, 22 октября у въезда на Шереметьевскую эстакаду. Между водителем и пассажиром случился конфликт. Обменявшись парой острых фраз, водитель ударил по тормозам. Затем вышел на улицу и дважды выстрелил в воздух, сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что у мужчины был травматический пистолет. После стрельбы конфликт был исчерпан, пассажир уже не вступал в диалог в вооруженным водителем. Но как только люди добрались до остановки, кто-то набрал номер полиции.

Водителя быстро установили. Им оказался сотрудник 3-го автобусного парка Москвы.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, по факту случившегося полиция проводит проверку.

Ранее московская полиция разыскивала водителя, который вечером в четверг устроил стрельбу на Рязанском проспекте. Как стало известно «КП», инцидент произошел около 20.00. Во время движения едва не столкнулись две иномарки - желтое такси Hyundai и черный Porsche. После нескольких реплик водитель Porsche выскочил из салона с оружием в руках.