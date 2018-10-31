Скончалась женщина, упавшая с четвертого этажа торгового центра на северо-западе Москвы

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-31T13:04:00+03:00

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В Боткинской больнице скончалась 41-летняя женщина, упавшая с четвертого этажа торгового центра «Хорошо».

ЧП произошло вечером 30 октября на территории фудкорта, расположенного на четвертом этаже торгового центра. Очевидцы запечатлели на видео женщину, которая сначала села, а затем легла на перила, предположительно позируя для фото. Внезапно она сорвалась с перил и упала вниз на 27-летнюю девушку, которая сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состянии. Об этом сообщает сетевое издание m24.ru.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В настоящий момент неизвестно, было ли произошедшее случайностью. Также предстоит выяснить роль охранника, который говорил с погибшей за несколько секунд до трагедии.

Пресс-секретарь торгового центра «Хорошо» Нина Орешкина отказалась комментировать ситуацию. «Мы не готовы давать комментарии, пока полностью не разберемся в ситуации», – цитирует Орешкину издание.