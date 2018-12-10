2018-12-10T12:34:38+03:00
Москва

В Москве в продаже появились «Тройки» с изображением парящего моста из «Зарядья»

Проездные выпущены ограниченным тиражом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве в продажу поступили тематические "Тройки". Фото: mos.ruВ Москве в продажу поступили тематические "Тройки". Фото: mos.ru
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Московский метрополитен запустил в продажу транспортные карты «Тройка», посвященные столичному природно-ландшафтному парку «Зарядье». Проездные имеют особый дизайн — они украшены фотографией знаменитого парящего моста, собора Васиялия Блаженного, набережной Москвы-реки и павильонов парка.

«Карту «Тройка» с оригинальным дизайном можно приобрести во всех кассах метро. Надеемся, что новая карта, посвященная парку «Зарядье», поможет создать у пассажиров праздничное настроение, для туристов станет памятным сувениром», – цитирует сообщение пресс-службы Московсого метрополитена РИАМО.

Сообщается, что карты с тематическим дизайном выпущены ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров. Они поступили в продажу в понедельник, 10 декабря, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал mos.ru.

Добавим, что выпуск тематических карты «Тройка» стал уже доброй традицией в городе. Ранее стало известно, что в преддверии Нового года будут выпущены специальные праздничные брелоки «Тройка», на которых изображены елка с гирляндой и пингвины.

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