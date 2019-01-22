2019-01-22T13:52:09+03:00
Происшествия

Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков

В МВД подтвердили, что проводится проверка по данному факту
Ася РОМАНЧУК
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Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростковОхранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростковФото: Иван ВИСЛОВ
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Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух посетителей. Подростки 2002 и 2003 года рождения пострадали от действий сотрудника торговой точки.

ЧП произошло в Москве в магазине, расположенном на Нижегородской улице. По информации, которая поступила в МВД, можно сделать вывод, что двое подростков были в магазине, когда между ними и охранником произошел конфликт. В итоге мужчина нанес тарвмы несовершеннолетним покупателям.

- Поступила информация по факту нанесения телесных повреждений по адресу улица Нижегородская, 32, строение А, магазин. Прибыли полицейские. Произошел конфликт с работником этого заведения. Со слов заявителя, он им нанес телесные повреждения,— рассказал «Ридусу» представитель главка.

Сейчас все трое доставлены в отдел полиции для разбирательства. После того, как от каждого будут получены объяснения, их отпустят, а полицейские начнут проводить проверку.

Случившееся в администрации сети магазинов Fix Price не подтвердили. -У меня такой информации нет. Вот в МВД и в ту контору, которая это пишет, — туда тогда вопросы задавайте, — ответил представитель компании Константин Беляков.

Ранее житель Москвы написал заявление в полицию после того, как на него напал охранник магазина «Пятерочка» (магазин находится в САО). Сотрудник ЧОПа начал избивать покупателя прямо в торговом зале. В итоге пострадавший оказался на больничной койке. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

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