В Москве сократилось количество нарушителей при парковке

СЕГОДНЯ 07:40 2019-01-23T07:40:54+03:00

Нарушителей правил парковки стало почти на десять процентов меньше. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

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Центр Москвы стал меньше страдать из-за пробок по вине недобросовестных автовладельцев, оставляющих машины в непредназначенных для этого местах. В минувшем году количество нарушителей правил парковки в столице сократилось почти на десять процентов.

Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, этому способствовали эффективные меры контроля со стороны городских служб и создание упорядоченных парковок. В среднем за сутки на спецстоянки в Москве вывозят около семисот машин, мешающих дорожному движению, - пишет РИА Новости.

Из-за крупных штрафов многие автомобилисты поняли, что нарушения правил парковки – дорогое удовольствие. Они научились находить приемлемые варианты или даже отказываться от авто при поездке в перегруженные районы. В целом такая ситуация благотворно влияет на загруженность московских улиц. Реже возникают сбои в работе общественного транспорта, владельцы стали меньше оставлять свои авто на тротуарах и пешеходных зонах.

Сообщается, что в прошлом году в Москве на штрафстоянки вывезли 246 тысяч автомобилей, годом ранее эта цифра была на 25 тысяч больше.

Ранее сообщалось, что парковка в центре Москвы подорожала почти вдвое. Минимальный тариф составил 80 рублей за час, максимальный - 380 рублей за этот же отрезок времени.