С 15 декабря в Москве начали действовать новые правила парковки. Во-первых, она довольно сильно подорожала. Минимальный тариф вырос с прежних 40 до 80 рублей за час, а максимальный повысился с 200 до 380 рублей. Во-вторых, сократили время бесплатной стоянки. До недавних пор это были 15 минут (за это время автолюбители успевали заглянуть в магазин или аптеку). Теперь стоять на халяву можно лишь 5 минут. Иначе штраф - 2500 рублей. Ну и в-третьих. Самые дорогие улицы (в списке их 237 - в основном это районы внутри Садового кольца) теперь по воскресеньям тоже платные. Исключение - государственные праздники.

Вот такие изменения. И их заветная цель - разгрузить переполненные парковки. Чтобы водитель, прежде чем ехать на Неглинную или Петровку, сто раз подумал и сравнил, сколько будет стоить поездка на метро и сколько на машине.

Как говорят в столичном Департаменте транспорта, если на каждой отдельной парковке 20 процентов мест станут свободными, значит все не зря.

Сейчас инспекторы Московского паркинга стараются не штрафовать водителей, которые простояли на платном месте больше пяти минут. Все же о новогодних изменениях знают еще не все. И даже раздают информационные листовки с новыми правилами. Корреспондент «КП» вызвалась им помочь.

СКОКА, СКОКА? 380!

В центр я отправилась на личном автомобиле. И, честно говоря, спустя полчаса, была уже рада заплатить любые деньги. Но свободных мест не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/682442" frameborder="0"></iframe> Изменения стоимости и правил парковки в центре Москвы.Корреспондент «Комсомольской правды» выяснила как теперь работают платные парковки в центре МосквыАлександр Ширков

Инспекторы АМПП ждали меня в Никитском переулке. Тихая красивая улочка со старинными зданиями оказалась забита под завязку. И это не в рабочий день, а в субботу.

Медленно плетусь в автомобильном потоке. Платная парковка тут на обеих сторонах улицы. Об этом говорят таблички с новыми тарифами и дорожная разметка.

Сворачиваю в Газетный переулок. Но и тут полный аншлаг. Хорошо, что с выездом на Тверскую можно кататься по кругу. Нарезаю километры. Никитский - Газетный - Тверская... На четвертом круге, наконец, замечаю, как огромный «Лексус» выплывает из парковочного кармана. Я, словно в детской игре «займи быстро стульчик», становлюсь на его место.

- Повезло! - с завистью кинул мне вслед водитель за рулем «Шкоды», который наблюдал, как я паркуюсь.

С оплатой проблем нет. Я это делаю с помощью мобильного приложения «Московский паркинг». И вот, наконец, я на месте. Беру у инспекторов пачку листовок и, словно комсомолец, иду раздавать их.

Подхожу к мужчине за 50. Он с пакетами в руках (явно после шопинга) возвращается к своему «Порше».

- Да пусть хоть тысячу рублей будет! - заявляет водитель. - Для меня, главное, чтобы были свободные места.

С 15 декабря в Москве начали действовать новые правила парковкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В освободившийся карман тут же встал автомобиль поскромнее. За рулем «Реношки» красивая женщина слегка за 40. Обращаюсь к ней с тем же вопросом.

- Сколько, сколько? - восклицает леди. - 380!? Да они что там, с ума сошли? Не может этого быть.

Желая разоблачить меня, она достала мобильник и открыла приложение «Яндекс.Навигатор» (популярное среди автомобилистов).

- Вот, смотрите. 200 рублей. Написано же.

На экране и, правда, светились старые цены. Информацию не обновили.

ТАКСИСТЫ ГРОЗЯТСЯ ПРИКРЫВАТЬ НОМЕРА

Поверить в новые тарифы бухгалтеру Марине, которая приехала с подругой в любимое кафе, все-таки пришлось. Возмущению женщины не было предела. Она даже на мат перешла. А потом вздохнула и сказала:

- На этот раз заплачу, но больше в центр не поеду.

Ну вот, кажется, одним пассажиром метро станет больше. Значит, задумка все-таки работает. Хотя у общественного транспорта есть альтернатива - каршеринг. Водителю арендованных авто за парковку платить не нужно. В одном только Никитском переулке таких машин я насчитала шесть.

- Поездка мне обошлась в 225 рублей, - рассказал мне водитель Дмитрий, который активно пользуется столичным каршерингом. - Это даже дешевле, чем на такси. Сейчас прогуляюсь по центру и опять возьму автомобиль в аренду. А вообще 380 рублей за час парковки - это, по-моему, перебор. В Питере, максимум, 60 стоит.

Смотрю, а неподалеку от нас водила желтой машины заезжает на тротуар. Аккурат под знак «Парковка запрещена». Я подбегаю к дерзкому таксисту и вручаю листовку.

- Мы за парковку никогда не платили, - сообщает он. - И 200 рублей для нас было много. А уж про 380 вообще молчу. Мы ставили машины на 15 минут. И успевали дождаться клиента. Теперь остается госномера закрывать. Некоторые и раньше так делали, а теперь видимо, все будут. И я в том числе.

Наш диалог прервала интеллигентного вида женщина пенсионного возраста. Она сделала замечание бомбиле, заехавшему на тротуар. А потом взялась за мои листовки.

- Мне, - говорит, - тоже дайте. Это хорошо, что подорожало. Глаза б мои эти машины не видели. Закрыть центр и все. Пусть люди спокойно ходят.

Что же, сколько людей, столько и мнений. И каждый по-своему прав. С одной стороны, платить лишние деньги неохота даже богатым. С другой, хочется поменьше пробок и побольше свободных мест.

А КАК В ЕВРОПЕ

- В центральных районах Лондона час парковки стоит 5,5 евро в час - это 414 российских рублей. Длительность ее, как правило, ограничена четырьмя часами.

- В центре Амстердама один час парковки стоит 5 евро (377 рублей). Длительность ограничена двумя часами.

- В Париже действуют два тарифа на уличную парковку машин. Один час в округах с 1 по 11-й стоит 4 евро (310 рубль), в округах с 12-го по 20-й - 2,40 евро (180 рублей). Максимальная длительность парковки составляет также два часа.

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