На каких улицах в центре столицы парковка будет платной и в воскресенье

Важные изменения в правилах оплаты парковки произойдут в Москве с 15 декабря. С этого дня почти вдвое увеличивается плата за парковочные места в пределах Садового кольца. Эта мера призвана разгрузить стоянку в центре, где до сих пор довольно сложно найти пустое место.

Кроме того, на 237 улицах парковка теперь будет платной и в воскресенье (исключение - государственные праздники). Соответствующий приказ был подписан 4 декабря. Полностью ознакомиться с ним можно на сайте Департамента транспорта Москвы (mos.ru/dt). А мы публикуем полный список этих улиц. В случае если улица не полностью входит в платную зону, указываются номера домов.

Кстати, также с 15 декабря сократится время, в течение которого стоянку можно занимать бесплатно. Изменения коснутся всей Москвы. Если раньше оставить машину без оплаты можно было на 15 минут, то теперь у автомобилистов будет всего 5 минут.

Благодаря новой норме количество свободных парковочных мест должно увеличиться примерно на 20%.

Район Арбат

2-й Смоленский переулок

Арбатская площадь

Арбатский переулок

Большая Никитская улица (нечетная сторона от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Большим Кисловским переулком)

Большой Девятинский переулок (нечетная сторона)

Большой Кисловский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с Нижним Кисловским переулком до пересечения с Большой Никитской улицей)

Большой Николопесковский переулок

Большой Ржевский переулок

Борисоглебский переулок

Гоголевский бульвар (д. 19/2, д. 21, стр. 1, д. 21, стр. 2, д. 23, д. 25, стр. 1, д. 27, д. 29, д. 31, стр. 1, д. 31, стр. 2, д. 31, стр. 3, д. 31а, д. 33/1)

Калошин переулок

Композиторская улица

Конюшковская улица (четная сторона от пересечения с площадью Свободной России до пересечения с Большим Девятинским переулком)

Кривоарбатский переулок

Кривоникольский переулок

Малый Николопесковский переулок

Моховая улица (нечетная сторона от пересечения с улицей Знаменка до пересечения с Большой Никитской улицей)

Никитский бульвар (д. 5, д. 7, д. 7, стр. 3, д. 7а)

Новинский бульвар

Новинский переулок

площадь Арбатские Ворота

Поварская улица (исключая четную сторону от пересечения с Кудринской площадью до пересечения со Скатертным пер.)

Романов переулок

Серебряный переулок

Смоленская площадь

Спасопесковский переулок

Средний Николопесковский переулок

Староваганьковский переулок

Троилинский переулок

Трубниковский переулок

улица Арбат

улица Большая Молчановка

улица Малая Молчановка

Район Басманный

Большой Златоустинский переулок

Большой Спасоглинищевский переулок

Лубянский проезд от д. 3/6, стр. 17 до д. 27/1, стр. 1 (включительно)

Лучников переулок

Малый Спасоглинищевский переулок

Мясницкая улица (четная сторона от пересечения с Лубянской площадью до пересечения с Мясницким проезд.)

улица Маросейка

улица Покровка

Район Дорогомилово

набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Бережковской набережной до пересечения с Украинским бульваром)

Украинский бульвар

Район Замоскворечье

1 -й Раушский переулок

Большой Ордынский переулок

Голиковский переулок

Иверский переулок

Малый Ордынский переулок

Овчинниковская набережная

Пятницкая улица

улица Балчуг

улица Большая Ордынка (нечетная сторона)

улица Малая Ордынка

Район Красносельский

Бобров переулок

Милютинский переулок

Мясницкая улица (нечетная сторона от пересечения с Лубянской площадью до пересечения с Мясницким пр. и обе стороны улицы от пересечения с Мясницким пр. до пересечения с Садовой-Спасской улицей)

Орликов переулок

Проспект Академика Сахарова (исключая нечетную сторону от пересечения со Сретенским бульваром до пересечения с Уланским переулком)

Сретенский бульвар

Сретенский переулок

Тургеневская площадь

улица Большая Лубянка (д. 18, стр. 1, д. 18, стр. 1а, д. 18, стр. 2, д. 20, д. 20, стр. 2, д. 21, стр. 1, д. 21, стр. 2, д. 22, д. 24/15, стр. 1, д. 24/15, стр. 3, д. 26/17, стр. 1, д. 28, стр. 1а)

улица Малая Лубянка (д. 10, стр. 1, д. 10, стр. 5, д. 10, стр. 7, д. 12, д. 12, стр. 1, д. 12, стр. 2, д. 12, стр. 4, д. 12/7, стр. 8, д. 14, д. 16, д. 16/4/11)

улица Маши Порываевой

улица Сретенка (четная сторона)

Фролов переулок

Район Мещанский

Большой Кисельный переулок

Варсонофьевский переулок

Звонарский переулок

Кисельный тупик

Малый Кисельный переулок

Малый Сергиевский переулок

Неглинная улица (четная сторона)

Нижний Кисельный переулок

площадь Воровского

Рождественский бульвар

Сандуновский переулок

Театральный проезд (нечетная сторона от пересечения с Неглинной улицей до пересечения с Лубянской площадью)

Трубная площадь

Трубная улица (от пересечения с Рождественским бульваром до пересечения с Малым Сухаревским переулком)

улица Большая Лубянка (нечетная сторона и д. 12, д. 14, д. 16)

улица Кузнецкий Мост (от пересечения с улицей Рождественка до пересечения с улицей Большая Лубянка)

улица Малая Лубянка, д. 9, стр. 1

улица Рождественка

улица Сретенка (нечетная сторона)

Фуркасовский переулок

Цветной бульвар (четная сторона)

Цветной переулок

Район Пресненский

1 -й Красногвардейский проезд

2-й Красногвардейский проезд

2-я Брестская улица (нечетная сторона)

2-я Звенигородская улица (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским пр.)

Баррикадная улица

Богословский переулок

Большая Бронная улица (от пересечения с Малой Бронной улицей до пересечения с Сытинским переулком)

Большая Никитская улица (исключая четную сторону от пересечения с Моховой ул. до пересечения с Газетным пер. и нечетную сторону от пересечения с Моховой ул. до пересечения с Большим Кисловским пер.)

Большая Садовая улица (от пересечения с Садовой-Кудринской улицей до пересечения с Триумфальной площадью)

Большой Гнездниковский переулок (д. 1, стр. 2, д. 3)

Большой Девятинский переулок (четная сторона)

Большой Кисловский переулок (нечетная сторона от пересечения с Нижним Кисловским переулком до пересечения с Большой Никитской улицей)

Большой Козихинский переулок

Большой Конюшковский переулок

Большой Палашевский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с Трехпрудным переулком до пересечения с Сытинским переулком)

Большой Патриарший переулок

Брюсов переулок (д. 1, д. 16, стр. 1, д. 2/14, стр. 1, д. 2/14, стр. 2, д. 2/14, стр. 3, д. 2/14, стр. 4, д. 2/14, стр. 5, д. 2/14, стр. 6, д. 2/14, стр. 8, д. 2/14, стр. 9, д. 2/14, стр. 10, д. 2/14, стр. 15, д. 2а, стр. 1, д. 4, д. 4, стр. 2, д. 4, стр. 3, д. 6, д. 6, стр. 8, д. 6, стр. 22, д. 7, д. 7, стр. 2, д. 11, стр. 1, д. 12, д. 15/2, стр. 1, д. 15/2, стр. 2, д. 15/2, стр. 3, д. 17)

Вознесенский переулок (д. 3, стр. 1, д. 3, стр. 2, д. 4, д. 5, стр. 1, д. 5, стр. 2, д. 6/3, стр. 1, д. 6/3, стр. 3, д. 7, д. 8/5, стр. 1, д. 8/5, стр. 2, д. 8/5, стр. 3, д. 9, стр. 1, д. 9, стр. 2, д. 9, стр. 3, д. 9, стр. 4, д. 9, стр. 6, д. 9, стр. 7, д. 10, д. 11, стр. 1, д. 11, стр. 2, д. 11, стр. 3, д. 12, стр. 1, д. 12, стр. 3, д. 15, д. 16/4, д. 17/18, стр. 4, д. 18, д. 20, стр. 2, д. 20, стр. 3, д. 20, стр. 4)

Выставочный переулок

Газетный переулок (д. 1/12, д. 1/12, стр. 4, д. 1/12, стр. 5, д. 1/12, стр. 11, д. 3, стр. 2, д. 3/5, стр. 1, д. 7, стр. 1, д. 9, стр. 2, д. 9, стр. 4, д. 9, стр. 5, д. 9, стр. 7, д. 9, стр. 11)

Глубокий переулок

Елисеевский переулок

Ермолаевский переулок

Конюшковская улица (исключая четную сторону от пересечения с площадью Свободной России до пересечения с Большим Девятинским переулком)

Краснопресненская набережная

Кудринская площадь

Кудринский переулок

Леонтьевский переулок (д. 2/26, стр. 1, д. 2/26, стр. 2, д. 2а, стр. 1, д. 2а, стр. 2, д. 2а, стр. 4, д. 4, д. 4, стр. 2, д. 5, стр. 1, д. 6, стр. 1, д. 6, стр. 2, д. 7, стр. 1а, д. 7, стр. 1б, д. 7, стр. 1в, д. 7, стр. 2, д. 7, стр. 3, д. 8, стр. 1, д. 8, стр. 2, д. 9, стр. 1, д. 9, стр. 2, д. 9, стр. 3, д. 9, стр. 4, д. 9, стр. 5, д. 10, стр. 1, д. 10, стр. 2, д. 10, стр. 2а, д. 10, стр. 3, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15, стр. 2, д. 15, стр. 4, д. 16, стр. 1, д. 16, стр. 2, д. 18/17, стр. 1 - 3, д. 18/17, стр. 2, д. 18/17, стр. 5, д. 19/2, стр. 1, д. 21/1, стр. 1, д. 21/1, стр. 6)

Малая Бронная улица

Малый Козихинский переулок

Малый Конюшковский переулок

Малый Патриарший переулок

Мантулинская улица

Никитский бульвар (д. 76, д. 8, д. 8а/3, стр. 1, д. 8а/3, стр. 2, д. 9, д. 10, д. 10/5, стр. 2 - 3, д. 11/12, стр. 1, д. 11/12, стр. 2, д. 11/12, стр. 3, д. 11/12, стр. 4, д. 11/12, стр. 5, д. 11/12, стр. 6, д. 11/12, стр. 7, д. 11/12, стр. 8, д. 12, д. 12а, д. 12а, стр. 1, д. 13, стр. 1, д. 15/16, д. 17, д. 17, стр. 3, д. 25)

Поварская улица (четная сторона от пересечения с Кудринской площадью до пересечения со Скатертным переулком)

Пресненская набережная

Рочдельская улица

Садовая-Кудринская улица

Спиридоньевский переулок

Студенецкий переулок

Тверской бульвар (д. 1, д. 2, д. 3, д. 3, стр. 2, д. 6, д. 8, стр. 1, д. 9, д. 10, стр. 1, д. 10, стр. 2, д. 11, стр. 1, д. 11, стр. 2, д. 12, стр. 1, д. 12, стр. 2, д. 13, д. 13, стр. 1, д. 14, стр. 1, д. 14, стр. 3, д. 14, стр. 4, д. 14, стр. 5, д. 14, стр. 11, д. 14, стр. 12, д. 15, стр. 1, д. 15, стр. 2, д. 16, д. 16, стр. 5, д. 17, стр. 1, д. 17, стр. 2, д. 17, стр. 3, д. 17, стр. 4, д. 17, стр. 7, д. 17, стр. 8, д. 18, стр. 1, д. 18, стр. 2, д. 18, стр. 4, д. 19, д. 19, стр. 2, д. 20, стр. 1, д. 20, стр. 4, д. 22, д. 23, стр. 1, д. 23, стр. 3, д. 23, стр. 4, д. 24, стр. 1, д. 24, стр. 5, д. 25, стр. 1, д. 25, стр. 2, д. 25, стр. 4, д. 25, стр. 6, д. 25, стр. 7, д. 27, стр. 1, д. 27, стр. 6)

Тестовская улица

Трехпрудный переулок (нечетная сторона)

улица 1905 года (от пересечения с Краснопресненской набережной до пересечения со Шмитовским пр.)

улица Анны Северьяновой (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским пр.)

улица Антонова-Овсеенко (от пересечения с 1-м Красногвардейским пр. до пересечения со Шмитовским пр.)

улица Красная Пресня

улица Николаева

улица Сергея Макеева (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским пр.)

Хлыновский тупик

Шведский тупик

Шмитовский проезд (от пересечения с улицей 1905 года до пересечения с Третьим транспортным кольцом)

Район Тверской

1-й Колобовский переулок (от пересечения с 3-м Колобовским переулком до пересечения с Цветным бульваром)

1 -й Лесной переулок

1-й Тверской-Ямской переулок (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 4-й Тверской-Ямской улицей)

1-я Брестская улица

2-й Тверской-Ямской переулок

2-я Брестская улица (четная сторона)

2-я Тверская-Ямская улица

3-й Колобовский переулок

3-й Лесной переулок

3-я Тверская-Ямская улица

4-й Лесной переулок

4-я Тверская-Ямская улица

Биржевая площадь

Богоявленский переулок

Большая Бронная улица (от пересечения с Сытинским переулком до пересечения с Тверской улицей)

Большая Грузинская улица (от пересечения со 2-й Брестсткой улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)

Большая Никитская улица (четная сторона от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком)

Большая Садовая улица (д. 14, стр. 3, д. 14, стр. 4, д. 14, стр. 6, д. 14, стр. 8, д. 16, д. 16, стр. 2, д. 16, стр. 3, д. 16, стр. 4, д. 16, стр. 5)

Большой Гнездниковский переулок (д. 6, д. 7, д. 9, д. 10)

Большой Палашевский переулок (нечетная сторона от пересечения с Трехпрудным переулком до пересечения с Сытинским переулком)

Большой Путинковский переулок

Большой Черкасский переулок

Брюсов переулок (д. 8/10, стр. 1, д. 8/10, стр. 2, д. 8/10, стр. 4а, д. 12, д. 19, д. 19, стр. 2, д. 19, стр. 5, д. 19, стр. 6, д. 21, д. 21, стр. 2, д. 21, стр. 3, д. 21, стр. 4)

улица Варварка

Васильевская улица (от пересечения со 2-й Брестсткой улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)

Вознесенский переулок (д. 22 и д. 21)

Газетный переулок (за исключением д. 1/12, д. 1/12, стр. 4, д. 1/12, стр. 5, д. 1/12, стр. 11, д. 3, стр. 2, д. 3/5, стр. 1, д. 7, стр. 1, д. 9, стр. 2, д. 9, стр. 4, д. 9, стр. 5, д. 9, стр. 7, д. 9, стр. 11)

Глинищевский переулок

Дмитровский переулок

Долгоруковская улица

Козицкий переулок

Крапивенский переулок

Леонтьевский переулок (д. 20, стр. 1, д. 20, стр. 2, д. 22, д. 23, д. 23/8, стр. 3, д. 24, д. 25, д. 26)

Лесная улица

Лубянская площадь

Малый Гнездниковский переулок

Малый Черкасский переулок

Моховая улица (исключая нечетную сторону от пересечения с улицей Знаменка до пересечения с Большой Никитской улицей)

Настасьинский переулок

Неглинная улица (нечетная сторона)

Никитский переулок

Новая площадь

Новослободская улица (от пересечения с Долгоруковской улицей до пересечения с Лесной улицей)

Оружейный переулок

переулок Александра Невского

Петровский бульвар

Петровский переулок

площадь Тверская Застава

Пушкинская площадь

Рахмановский переулок

Рыбный переулок

Садовая-Каретная улица

Садовая-Самотечная улица

Садовая-Триумфальная улица

Старопанский переулок

Страстной бульвар

Тверской бульвар (д. 26, стр. 1, д. 26, стр. 2, д. 26, стр. 3, д. 26а, д. 28)

Театральная площадь

Театральный проезд (исключая нечетную сторону от пересечения с Неглинной улицей до пересечения с Лубянской площадью)

Трехпрудный переулок (четная сторона)

Триумфальная площадь

улица Александра Невского

улица Большая Дмитровка

улица Гашека (от пересечения со 2-й Брестской улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)

улица Ильинка

улица Каретный Ряд

улица Малая Дмитровка

улица Охотный ряд

улица Петровка

улица Петровские линии

улица Чаянова (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской до пересечения с улицей Александра Невского)

улица Юлиуса Фучика (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения со 2-й Брестской улицей)

Успенский переулок

Цветной бульвар (нечетная сторона)

Район Хамовники

1-й Обыденский переулок

3-й Обыденский переулок

Большой Чудов переулок

Гоголевский бульвар (д. 2, д. 3, д. 3/1/2, стр. 2, д. 4, д. 5, стр. 1, д. 5, стр. 2, д. 6, стр. 1, д. 7, стр. 1, д. 7с, д. 8, д. 8, стр. 2, д. 8/9, стр. 1, д. 9, д. 10, стр. 1, д. 10, стр. 2, д. 10, стр. 3, д. 10, стр. 4, д. 10, стр. 8, д. 10/11, стр. 7, д. 11, д. 12, стр. 1, д. 12, стр. 2, д. 12, стр. 4, д. 14, д. 14, стр. 3, д. 14, стр. 4, д. 16, д. 17, стр. 1, д. 17, стр. 2)

Дашков переулок

Зубовская площадь

Зубовский бульвар

Зубовский проезд

Комсомольский проспект (от пересечения с Зубовским бульваром до пересечения с улицей Тимура Фрунзе)

Крымский проезд

площадь Пречистенские Ворота

Саввинская набережная

Смоленский бульвар

улица Льва Толстого

улица Остоженка

улица Пречистенка

улица Россолимо (от пересечения с улицей Тимура Фрунзе до пересечения с улицей Льва Толстого)

улица Тимура Фрунзе

Район Якиманка

Берсеневская набережная

Софийская набережная

улица Большая Ордынка (четная сторона)

улица Серафимовича

Фалеевский переулок

ВОПРОС ДНЯ

А вы уже готовы отказаться от машины?

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Автомобиль в огромной стране не должен быть роскошью! Массовый отказ населения России от автомобилей будет серьезнейшим ударом по экономике страны. В автопроме работает больше миллиона россиян, и каждое из таких рабочих мест генерирует еще шесть в смежных отраслях.

Петр ШКУМАТОВ, координатор Общества синих ведерок:

- Сейчас я автомобиль использую гибридно. То есть, когда могу, пересаживаюсь на общественный транспорт. Но бывают ситуации, когда от автомобиля отказаться просто невозможно. Это связано с климатом, с конкретной ситуацией или необходимостью перевезти тяжелые вещи.

Александр ЛИХТМАН, предприниматель:

- Отказался от личного автомобиля год назад по идейным соображениям. На свою машину надо тратить много не только денег, но и времени. Теперь я пользуюсь такси, каршерингом и общественным транспортом. А по дороге решаю рабочие вопросы.

А вы уже готовы отказаться от машины?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий ЧЕЧУЛИН, финансовый эксперт:

- Возможен азиатский вариант, когда большинство автовладельцев пересядут на мотоциклы. Это решит вопросы с пробками и парковками. Я уже свой выбор в этом направлении сделал. И вообще количество мотоциклов в городе растет огромными темпами. Но есть и минусы: расход резины больше, да и от повышения цен на бензин спасения никакого.

Роман ЛОРИОНОВ, юрист:

- В автосалонах сейчас наплыв покупателей. У людей все еще сидит в сознании, что автомобиль - это свобода передвижения. Хотя чем больше нас, автомобилистов, эксплуатируют всякими штрафами и повышениями цен, тем больше сомнений закрадывается.

Александр ДОБИН, автожурналист:

- Я езжу примерно на 100 машинах в год, чтобы рассказать о них зрителям. Это работа. Вне ее я не пользуюсь автомобилями, потому что и так уже тошнит от них.

Виктория ДАНИЛЬЧЕНКО, телеведущая, адвокат:

Постоянные разъезды – неотделимая часть моей рабочей жизни. А ничего комфортнее автомобиля пока не придумали. Поэтому от личной машины я пока отказаться не готова.

Варвара, читательница сайта KP.RU:

- Летом я катаюсь на велосипеде, а зимой на такси. И не вижу никакого смысла получать водительские права. Тем более что скоро все равно все машины будут беспилотными.

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