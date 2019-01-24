2019-01-24T15:18:49+03:00
Общество

В Подмосковье установят видеокамеры, способные распознавать лица

Пилотный проект будет запущен в Химках, Красногорске и Реутове
Ася РОМАНЧУК
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В Подмосковье появятся камеры видеонаблюдения, способные распознавать лицаВ Подмосковье появятся камеры видеонаблюдения, способные распознавать лицаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье в подъездах жилых домов будут устанавливать современные видеокамеры, которые имеют систему распознавания лиц.

Пилотный проект будет запущен в трех городах Московской области. Тестировать систему планируют в Химках, Реутове и Красногорске.

В администрации губернатора региона отмечают, что это большой проект, который будет реализован в 2019 году.

- Передовые страны и Москва эту программу активно реализуют. И мы такой пилотный проект будем внедрять, - цитирует интернет-газета «Подмосковье сегодня» слова губернатора Андрея Воробьева.

Всего в регионе за прошлый год почти в два раза выросло общее число камер видеонаблюдения. Если в 2017-м году их было 15,5 тысяч единиц, то теперь 30 тысяч единиц видеооборудования фиксирует все происходящее.

Недавняя громкая история с футболистами Кокориным и Мамаевым в очередной раз доказала эффективность системы видеонаблюдения, которую последние годы активно развивают в Москве. Оба жестких эпизода, когда бывшие игроки сборной России махали на улице и в кофейне кулаками, оказались засняты. Причем сразу несколькими камерами. И в течение каких-то пары-тройки часов стало понятно, кто, кого и как бил.

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