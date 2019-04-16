Составлен список самых опасных станций московского метро

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-16T08:05:25+03:00

По данным УВД на Московском метрополитене, больше всего преступлений зафиксировано на зеленой, коричневой, синей и фиолетовой ветках

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Каждый день в метро спускаются миллионы человек. Такая толпа народа настоящий праздник для карманников, чем они и пользуются. В полиции отмечают, что есть ветки и станции, которые считаются особенно опасными.

Больше всего преступлений фиксируется на зеленой, коричневой, синей и фиолетовой линиях. А в топ опасных станций входят Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.

Чаще всего в метро случаются кражи. Всего в 2018 было зафиксировано 1175 преступлений, из них 506 пришлось на воровство. На Замоскворецкой ветке зафиксировано 78 краж. На Кольцевой и Арбатско-Покровской линиях - 75 преступлений, еще 66 раз обокрали пассажиров на Таганско-Краснопресненской ветке.

Как правило жертвой воров становится беспечный человек. В вагонах даже появились стикеры с наиболее распространенными способами кражи. Аналогичные, но большего размера, планируют установить вдоль эскалаторов, там где ранее размещалась реклама.

В МВД на Московском метрополитене отмечают, что статистика постепенно улучшается. Число карманных краж сократилось с 395 до 367 преступлений, а каждая пятая раскрывается. На станциях и в переходах на пассажиров стали нападать на 16% реже, снизилось число побоев. А еще меньше попадаются желающие хулиганить: резать сиденья, справлять нужду или писать на стенах. За прошлый год в 80 процентах случаев виновники были найдены и наказаны, пишет газета «Известия».

Бороться с преступниками помогают современные средства. Недавно на турникетах на станции «Октябрьское поле» появились камеры. Для безопасности. Как говорят в метрополитене, ее много не бывает. Камеры смогут распознавать лица пассажиров еще на входе в метро — в зоне турникетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU