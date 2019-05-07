СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-07T17:28:39+03:00

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Перед празднованием Дня Победы в Москве провели профилактику Вечного огня. В самом центре столицы в торжественной обстановке сначала затушили пламя, а потом зажгли его снова.

Данная процедура проводится раз в месяц, но обычно к этому не привлекают внимания. На этот раз убедиться в исправности горелки и временно перенести огонь на другую горелку, пригласили народного артиста ССР Василия Ланового.

Пока рабочие чистили оборудование, пламя ни на секунду не погасло, после того, как все работы были завершены, огонь зажгли на привычном месте.

- Вечный огонь всегда был нужен для любого современного общества, потому что нет ничего важнее, как сохранение памяти того или другого поколения, - цитирует сайт tvc.ru слова артиста.

Уже через два дня Россия отметит знаменательный праздник – очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. Синоптики прогнозируют, что в этот день возможны осадки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU