В Москве на 9 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-08T13:21:02+03:00

На 9 мая в столице будет дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На День Победы в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной всему сильный ветер и гроза, которую прогнозируют синоптики. Данная информация сообщается на сайте Гидрометцентра России.

С начала недели метеорологи предупреждают, что на 9 мая возможен дождь, а это значит, что программу парада Победу могут сократить.

Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Москвы и области данный режим будет действовать с 8 мая. Из-за грозы и сильного ветра его объявили на 21 час, из-за дождя – на 12 часов с 21:00 вечера 8 мая.

Аналогичный уровень опасности установлен на территории Центрального федерального округа, кроме Тульской и Тамбовской областей. В округе сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров.

Что касается погоды на 9 мая, то будет облачно, местами возможен дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 11-13 градусов, днем – плюс 24-26 градусов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

ИСТОЧНИК KP.RU