К «Московской электронной школе» присоединились более 50 учителей из других регионов

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-25T12:56:53+03:00

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Главные проекты и достижения столичной системы образования были продемонстрированы на стенде Департамента образования и науки Москвы «Город образования» во время работы III Форума социальных инноваций регионов. Форум прошел в Москве с 19 по 21 июня, были представлены .

Особый интерес у экспертов и гостей из других городов и стран вызвал проект «Московская электронная школа» (МЭШ). На сегодняшний день «МЭШ» — это свыше тысячи учебников и пособий, больше 38 тысяч сценариев уроков и около 63 тысяч интерактивных образовательных приложений. Используя проект «Московская электронная школа», ученики имеют возможность самостоятельно готовиться к урокам, а родители — проверять их посещаемость и оценки.

Кроме того, недавно «МЭШ» стал доступен для преподавателей и специалистов из любой точки мира. Учителя и эксперты в сфере образования из любой точки планеты могут пользоваться материалами библиотеки «МЭШ», а также пополнять ее собственными данным. За последние три месяца в ее библиотеку заглянули порядка 63 тысяч пользователей, находящихся за пределами Москвы. Как сообщает официальный портал мэра Москвы, присоединиться к «Московской электронной школы» на Форуме социальных инноваций регионов пожелали 50 учителей из других регионов.

Участники форума познакомились с проектами столичного департамента образования по профильному обучению: московские педагоги представили наработки в области предпрофессионального образования. Стенд «Город образования» продемонстрировал специальное оборудование, закупленное для медицинских, инженерных и академических классов, а также авторские методики работы с дошкольниками. Гости форума узнали о проекте «Взаимообучение школ» и прошли диагностику по разным предметам, опробовав на себе возможности виртуальной реальности.

Напомним, в этом году Форум социальных инноваций регионов впервые проводился в открытом формате, и за три дня его посетили более 35 тысяч человек. Кроме презентаций современных технологий и инноваций социальной сферы Москвы для его участников были проведены мастер-классы с лучшими представителями столичной системы образования.

ИСТОЧНИК KP.RU