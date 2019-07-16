Участник «Московского долголетия» похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-16T12:35:40+03:00

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Проект столичного департамента труда и социальной защиты населения "Московское долголетие" продолжает приносить свои плоды. Один из участников программы, 59-летний Тигран Сарибекян смог сбросить 30 кг, благодаря занятиям по йоге и фитнесу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

До присоединения к проекту мужчина весил 128 кг. Лишние килограммы привели к проблемам со здоровьем и другим неудобствам. Жизнь Тиграна Сарибекяна изменилась в мае прошлого года, когда врач столичной поликлиники рассказал ему о возможности бесплатно заниматься спортом. Теперь москвич не только весит всего 98 кг, но и занимается английским языком. Его супруга также приобщилась к спорту.

"Сначала я ходил на занятия дважды в неделю. Потом увеличил нагрузку до четырех, а сейчас занимаюсь шесть раз. <...> Если люди хотят изменить свою жизнь, самое главное - сделать первый шаг. И я взял - пошел, и получилось. Хотя меня пугало слово "фитнес", - цитирует агентство "Москва" Сарибекяна.

Сайт kp.ru писал, что записаться на программы проекта "Московское долголетие" можно в территориальных центрах социального обслуживания населения, в центрах госуслуг "Мои документы", в поликлиниках и в ряде государственных учреждений. Занятия абсолютно бесплатны и являются частью социальных практик для пожилых.

ИСТОЧНИК KP.RU