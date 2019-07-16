На Московскую область надвигается сильная гроза и порывистый ветер
МЧС предупреждает о надвигающейся грозе и усилении ветра в Москве и Области. В ближайшие сутки-двое в регионе выпадет половина месячной нормы осадков.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 16 июля по Москве и Московской области ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду», – цитирует сообщение МЧС "Москва 24".
Министерство призывает жителей обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Окна и форточки на время сильного ветра стоит плотно закрыть. Категорически не рекомендуется купаться в грозу и вообще находиться вблизи водоемов, напоминает РИАМО.
Автомобилистам следует быть особенно осторожным из-за воды на дороге и вспышек молний, способных ослепить и спровоцировать ДТП. Парковать машины вблизи старых деревьев и шатких конструкций также не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU