На Московскую область надвигается сильная гроза и порывистый ветер

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-16T17:00:33+03:00

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МЧС предупреждает о надвигающейся грозе и усилении ветра в Москве и Области. В ближайшие сутки-двое в регионе выпадет половина месячной нормы осадков.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 16 июля по Москве и Московской области ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду», – цитирует сообщение МЧС "Москва 24".

Министерство призывает жителей обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Окна и форточки на время сильного ветра стоит плотно закрыть. Категорически не рекомендуется купаться в грозу и вообще находиться вблизи водоемов, напоминает РИАМО.

Автомобилистам следует быть особенно осторожным из-за воды на дороге и вспышек молний, способных ослепить и спровоцировать ДТП. Парковать машины вблизи старых деревьев и шатких конструкций также не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU