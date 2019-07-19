2019-07-19T14:03:16+03:00
Общество

В Раменском округе дикие кабаны паслись среди придорожного мусора

Необычное поведение животных попало на видео
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Всего в Раменском округе обитает около 40 кабановВсего в Раменском округе обитает около 40 кабановФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Вблизи деревни Юрово Раменского округа было замечено и попало на видео стадо диких кабанов. Группа была из 10 особей, включая молодняк и не боясь людей и машин, паслась в придорожном мусоре.

«Водители любят из окон автомобилей что-то выкидывать – огрызки от яблок, недоеденные булки, а кабанов это привлекает. Эти животные всеядны: подъедают то, что лежит на земле. Значит, на обочине было чем поживиться – просто так они бы не вышли», – объяснил поведение животных председатель Раменского общества охотников и рыболовов Сергей Попов.

Всего в Раменском округе обитает около 40 кабанов. Встретить в лесу семью диких свиней не такая уж большая редкость, говорят охотники, однако на близкое расстояние к животным лучше не подходить, так как напуганные животные могу быть агрессивны, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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