2019-07-19T16:37:48+03:00
Общество

Метеорологи рассказали о погоде в Москве до конца июля

Дождей все еще меньше нормы, а температура будет подниматься
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Период дождливой погоды продлится до начала следующей неделиПериод дождливой погоды продлится до начала следующей неделиФото: Архив "КП"
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Циклон принесет в Москву дождь и грозы к 23 июля, но немного повысит температуру, сообщил заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Позже этот циклон сменится другим, так что переменная облачность сохранится до конца месяца. Температура при этом будет держаться в пределах 22-26 градусов.

Интенсивность дождей будет уменьшаться с каждым днем, хотя в пятницу, 19 июля, все еще не исключено развитие грозовой деятельности, зато в выходные ожидается наиболее комфортная погода, будет больше солнца и не более 1–2 миллиметров осадков,- уточнила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеорологи подчеркивают, что в столичном регионе второй месяц лета считается самым обильным на осадки, сообщает сайт m24.ru. В среднем за июль выпадает 85–95 миллиметров. Хотя нынешний июль отличился ежедневными дождями, норма на 19 июля выполнена лишь на 50–70%. По расчетам специалистов, период дождливой погоды продлится до начала следующей недели. В этом случае количество выпавших осадков в среднем достигнет нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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