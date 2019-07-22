2019-07-22T13:03:24+03:00
Общество

Опубликован список самых загруженных автодорог Москвы в июле

В список вошли, в частности, Профсоюзная улица и Щелковское шоссе
Александр ДЖУМАЕВ
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ЦОДД опубликовал список самых медленных магистралей Москвы.ЦОДД опубликовал список самых медленных магистралей Москвы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) опубликовал список самых медленных магистралей Москвы.

"Проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, Шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты", - приводит РИАМО слова представителей ведомства.

В ЦОДД также отметили, что на перечисленных дорогах проезжает гораздо больше автомобилей, чем позволяет их пропускная способность. По этой причине утром, при поездках в сторону центра, рекомендуется пользоваться этими магистралями до 7:30, а вечером в сторону области– после часа пик.

Ранее сайт kp.ru сообщал о рекордной пробке в Москве. Из-за плохих погодных условий на внутренней стороны Московской кольцевой автодороги образовался затор длиной в 36,8 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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