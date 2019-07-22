Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца июля

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-22T15:59:00+03:00

Хоть настоящей жары ждать и не приходится, холодать уже не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Гидрометцентр рассказал о погоде до конца месяца. Температура наконец поднялась до нормальных значений, но на столицу идет еще один циклон.

«Вчера мы наконец вернулись на норму. Среднесуточная температура слегка ее превышала. До этого температура весь июль, кроме первых нескольких дней, была ниже нормы», — пояснил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Циклон, идущий на Москву сейчас находится на границе с Белоруссией. Столицы он достигнет к завтрашнему вечеру, принеся с собой переменную облачность и высокую вероятность новых дождей и гроз. Температура снижаться при этом почти не будет, сообщает телеканал «360».

В среду тоже будет облачно, пройдут дожди. Ветер северо-восточный, 10 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут в районе +21…+23. В четверг ситуация с погодой практически не изменится, только воздух прогреется чуть сильнее — до 24-26 градусов выше нуля. Еще более заметно потеплеет в пятницу, когда за окном в светлое время суток будет +23 +28 с переменной облачностью.

«С воскресенья переменная облачность с прояснениями, небольшой дождь, слабый северный ветер, около 20-25 градусов тепла. По температуре показатели неплохие, близкие к норме. Ночью будет около 12 градусов», — рассказал Анатолий Цыганков.

ИСТОЧНИК KP.RU