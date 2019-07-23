На юго-западе Москвы таксист отобрал у пассажирки деньги и телефон
На юго-западе Москвы водитель такси ограбил пассажирку, отобрав у нее телефон и мобильные деньги. Как сообщает РИАМО со ссылкой на осведомленный источник в полиции, сумма материального ущерба составила около 37 тысяч рублей.
Сообщается, что ЧП произошло в районе Теплый Стан. "Водитель такси, угрожая предметом, похожим на нож, проезжавшей в качестве пассажира женщине, открыто похитил у последней телефон сотовой связи и 12 тысяч рублей, после чего, высадив ее, скрылся", - рассказал собеседник агентства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании московскими полицейскими бойца смешанных единоборств Михаила Турканова, также известного под псевдонимом "Питбуль". Поводом стали неоднозначные татуировки в виде нацистской свастики; сам задержанный заявил, что на его теле изображены символы языческой веры.
ИСТОЧНИК KP.RU