На юго-западе Москвы таксист отобрал у пассажирки деньги и телефон

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-23T11:17:34+03:00

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На юго-западе Москвы водитель такси ограбил пассажирку, отобрав у нее телефон и мобильные деньги. Как сообщает РИАМО со ссылкой на осведомленный источник в полиции, сумма материального ущерба составила около 37 тысяч рублей.

Сообщается, что ЧП произошло в районе Теплый Стан. "Водитель такси, угрожая предметом, похожим на нож, проезжавшей в качестве пассажира женщине, открыто похитил у последней телефон сотовой связи и 12 тысяч рублей, после чего, высадив ее, скрылся", - рассказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании московскими полицейскими бойца смешанных единоборств Михаила Турканова, также известного под псевдонимом "Питбуль". Поводом стали неоднозначные татуировки в виде нацистской свастики; сам задержанный заявил, что на его теле изображены символы языческой веры.

ИСТОЧНИК KP.RU