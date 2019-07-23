Движение пригородных поездов на Казанском направлении МЖД введено в график

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-23T11:58:51+03:00

Ранее поезда на этом направлении следовали с увеличенным интервалом

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Пригородные поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) вновь курсируют по расписанию. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Утром во вторник, 23 июля, пригородные поезда Казанского направления МЖД следовали с увеличенным интервалом. Причиной этому стала незапланированная остановка одной из электричек.

Ранее на этой неделе из-за схода 23 вагонов на участке Северной железной дороги (СЖД) в Республике Коми были задержаны несколько поездов, следовавших в сторону Москвы и в обратном направлении. В частности, были задержаны поезда из Москвы в Сыктывкар и Воркуту.

ИСТОЧНИК KP.RU