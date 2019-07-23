2019-07-23T13:45:31+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы из окна выпал ребенок

Для эвакуации малыша потребовался санитарный вертолет [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В столичном районе Марьино из окна на 11-м этаже жилого дома выпал маленький ребенокВ столичном районе Марьино из окна на 11-м этаже жилого дома выпал маленький ребенокФото: Иван ПРОХОРОВ
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В столичном районе Марьино из окна на 11-м этаже жилого дома выпал маленький ребенок. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.

Отмечается, что для эвакуации малыша потребовался санитарный вертолет. "Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения ребенка на улицу Маршала Голованова, 12. По предварительным данным, ребенок упал с 11 этажа. С места происшествия пострадавшего эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

На юго-востоке Москвы из окна выпал маленький ребенок.

На борту вертолета находилась медицинская бригада, которая следила за состоянием здоровья ребенка. О причинах случившегося в настоящий момент неизвестно.

Это уже не первый подобный случай в Москве на этой неделе. Ранее сайт kp.ru сообщал о падении двухлетней девочки с высоты пятого этажа; сейчас ребенок находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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