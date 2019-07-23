2019-07-23T15:53:00+03:00
Происшествия

В Солнцево неизвестные напали с ножом на москвича

Мужчина получил тяжелые ранения, но выжил
Александр ДЖУМАЕВ
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В Солнцевском парке столицы житель Москвы выжил после нападения на него двух вооруженных ножом мужчинВ Солнцевском парке столицы житель Москвы выжил после нападения на него двух вооруженных ножом мужчинФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Солнцевском парке столицы житель Москвы выжил после нападения на него двух вооруженных ножом мужчин. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"Между гражданином и двумя неизвестными началась потасовка. Один из оппонентов повалил другого на скамейку, после чего сообщник нанес потерпевшему многочисленные удары ножом в области шеи и лица", - рассказали в полиции.

Несмотря на полученные ранения, мужчина выжил. Сейчас он находится в одной из больниц города. Злоумышленники в настоящий момент разыскиваются.

Ранее сайт kp.ru сообщал об аресте четырех преступников, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, похитили человека и вымогали у него деньги. В настоящий момент они находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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