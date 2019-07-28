2019-07-28T16:36:33+03:00
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании ТЦ "Атриум" и трех бизнес-центров

Из зданий эвакуировано свыше 1,1 тысячи человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неизвестный сообщил о "минировании" торгового и бизнес-центров в МосквеНеизвестный сообщил о "минировании" торгового и бизнес-центров в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Неизвестный сообщил о "минировании" торгового центра "Атриум" на Земляном Валу и трех бизнес-центров - "Манхэттен" на Нижней Красносельской улице, "71" на Дмитровском шоссе и "Нео Гео" на улице Бутлерова. Об это сообщил представитель экстренных служб столицы.

Согласно его данным, правоохранители уже приступили к осмотру помещений, на адреса которых поступили угрозы взрывов.

Только из "Атриума" в центре города эвакуировано около 1,1 тысячи человек. Также на улицу вывели 45 посетителей и сотрудников "Манхэттена". Из остальных бизнес-центров эвакуация не проводилась, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что примерно раз в месяц Москву накрывает "волна" анонимных сообщений о минировании торговых центров, образовательных учреждений и других мест массового скопления людей. В абсолютном большинстве случаев информация об угрозе взрывов не подтверждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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