Погода в Москве на 30 июля 2019 года: облачно и прохладно
Погода в Москве на 30 июля 2019 года будет облачной и прохладной. Дневная температура воздуха в столице окажется в пределах 13..15 градусов тепла.
Солнце будет лишь изредка выглядывать из-за облаков, а во второй половине дня местами по области возможен небольшой дождь.
Ветер довольно сильный - около 7-12 метров в секунду. Направление воздушных потоков северо-западное. Атмосферное давление немного пониженное - 740 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"КП" ранее писала о том, что в столичный регион пришел холодный арктический воздух. Ультраполярное вторжение стало причиной значительного понижения температуры. Самыми холодными признаны понедельник и вторник, 30 июля. Дальше столбики термометров будут постепенно возвращаться к норме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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