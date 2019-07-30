Погода в Москве на 30 июля 2019 года: облачно и прохладно

СЕГОДНЯ 07:30 2019-07-30T07:30:57+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 30 июля 2019 года

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Погода в Москве на 30 июля 2019 года будет облачной и прохладной. Дневная температура воздуха в столице окажется в пределах 13..15 градусов тепла.

Солнце будет лишь изредка выглядывать из-за облаков, а во второй половине дня местами по области возможен небольшой дождь.

Ветер довольно сильный - около 7-12 метров в секунду. Направление воздушных потоков северо-западное. Атмосферное давление немного пониженное - 740 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"КП" ранее писала о том, что в столичный регион пришел холодный арктический воздух. Ультраполярное вторжение стало причиной значительного понижения температуры. Самыми холодными признаны понедельник и вторник, 30 июля. Дальше столбики термометров будут постепенно возвращаться к норме.

ИСТОЧНИК KP.RU