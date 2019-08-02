2019-08-02T15:22:26+03:00
Общество

Москву наводнили тропические клопы

Несмотря на аномально холодное лето теплолюбивое насекомое начало быстро размножаться
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Тропический вид быстро привыкает к ядамТропический вид быстро привыкает к ядамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Резкий рост спроса на услуги дезинсекторов в Москве оказался вызван появлением в столице тропических постельных клопов.

Эти насекомые очень мелкие, меньше обычных клопов, максимум со спичечную головку. Обнаруживают их преимущественно по укусам, остающимся на теле после ночного отдыха.

В отличии от привычных европейских клопов тропические никак не связаны с антисанитарией в жилище. Достаточно попадания пары особей в одну квартиру, чтобы быстро заразить насекомыми весь дом. Из-за мелких размеров они быстро распространяются через вентиляцию, обои, щели в перекрытиях. Еще одной неприятной особенностью данного вида является быстрая выработка иммунитета к ядам, если не потравить вредное насекомое до конца, то в следующий раз это будет гораздо сложнее.

«Популяция постельных клопов возросла в европейской части России, хотя в прежние времена на территории страны их не было. Основной ареал обитания этого вида — страны с тропическим и субтропическим климатом: Африка, Юго-Восточная Азия», - рассказал биолог столичного центра дезинфекции Роман Хряпин.

Специалист дал простые рекомендации по борьбе с напастью: менять постельное белье как можно чаще и вызывать дезинсекторов при первых признаках наличия клопов в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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