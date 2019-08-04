2019-08-04T10:24:28+03:00
Общество

Воскресенье, 4 августа, станет самым холодным в Москве за последние 70 лет

Температура воздуха в столице еще ни разу не опускалась ниже 15 градусов в этот день
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Столбики термометров опустятся до 13–15 градусов теплаСтолбики термометров опустятся до 13–15 градусов теплаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Это воскресенье, 4 августа 2019 года, может стать самым холодным в Москве за последние 70 лет. Такие данные привел ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, в воскресенье днем температура воздуха в столице опустится до 13-15 градусов.

"Такого холодного дня, я посмотрел по климатическому ряду, именно для 4 августа такого не было ни разу за последние 70 лет как минимум", - заявил синоптик.

При этом он уточнил, что наблюдения ведутся с 1948 года, и за все это время столбики термометров ни разу не опускались ниже 15 градусов в четвертый день последнего летнего месяца, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что к середине грядущей недели в Москве должно заметно потеплеть. Ожидается, что в среду температура воздуха поднимется до 23 градусов. При этом столичный регион продолжат накрывать дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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