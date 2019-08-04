Воскресенье, 4 августа, станет самым холодным в Москве за последние 70 лет
Это воскресенье, 4 августа 2019 года, может стать самым холодным в Москве за последние 70 лет. Такие данные привел ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Согласно его прогнозу, в воскресенье днем температура воздуха в столице опустится до 13-15 градусов.
"Такого холодного дня, я посмотрел по климатическому ряду, именно для 4 августа такого не было ни разу за последние 70 лет как минимум", - заявил синоптик.
При этом он уточнил, что наблюдения ведутся с 1948 года, и за все это время столбики термометров ни разу не опускались ниже 15 градусов в четвертый день последнего летнего месяца, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что к середине грядущей недели в Москве должно заметно потеплеть. Ожидается, что в среду температура воздуха поднимется до 23 градусов. При этом столичный регион продолжат накрывать дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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