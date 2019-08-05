Погода в Москве на 5 августа 2019 года будет пасмурной

СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-05T07:10:02+03:00

Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Москве на 5 августа 2019 года

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Погода в Москве на 5 августа 2019 года будет облачной и дождливой. По городу ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха днем будет находится в пределах 13..15 градусов тепла, а ночью столбики термометров могут опуститься до 8..10 градусов. При этом ветер северо-западного направления разовьет скорость 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление, согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, немного пониженное - 739 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что минувшее воскресенье, 4 августа, стало самым холодным четвертым днем лета за последние 70 лет метеонаблюдений. Температура воздуха днем впервые опустилась ниже 15 градусов.

Ожидается, что с середины недели ситуация в столице значительно улучшится, и столбики термометров поползут вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU