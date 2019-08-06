2019-08-06T14:13:45+03:00
Общество

Власти Москвы могут выбрать единого оператора вывоза мусора

Планируется, что оператор будет координировать процесс обращения с отходами
Александр ДЖУМАЕВ
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Власти Москвы планируют провести тендер, чтобы выбрать единого оператора по вывозу мусораВласти Москвы планируют провести тендер, чтобы выбрать единого оператора по вывозу мусораФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Власти Москвы планируют провести тендер, чтобы выбрать единого оператора по вывозу мусора. Об этом заявил руководитель городского департамента ЖКХ Александр Соловьев.

В интервью ТАСС Соловьев пояснил, что исполнители государственных контрактов останутся прежними, однако к ним добавится единый оператор, координирующий все этапы процесса обращения с отходами. Предполагается, что оператор будет выбран до начала 2022 года.

Руководитель ведомства также отметил, что вывозом мусора в столице в настоящий момент занимаются пять крупных компаний, которые ежегодно вывозят около 2,55 млн тонн мусора.Тем не менее, это составляет менее 32% от количества отходов, генерируемых Москвой ежегодно, добавил Соловьев.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Москве с начала 2020 года будет начат раздельный сбор мусора. До 31 декабря этого года во всех дворах жилых домов планируют поставить специальные контейнеры, предназначенные для различных типов отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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